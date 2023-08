Stevanović o presudi iz Strazbura: "Od danas ništa nije isto", a, nažalost, sve je isto

Vijećnik u Općinskom vijeću Centar i u Gradskom vijeću Sarajeva Dragan Stevanović (SDP) prokomentarisao je presudu Suda za ljudska prava u Strazburu, a po tužbi Slavena Kovačevića.

On se osvrnuo na medijske naslove da je ostvarena velika pobjeda i da je trojka "na aparatima.

- Presuda suda u Strasburu u slučaju Slaven Kovačević je pravno logična i očekivana. I ranije presude istog suda u slučajevima Sejdić-Finci, Zornić i dr. su također pravno logične i očekivane.

Mjesta za posebnu euforiju nema jer domaće politike nisu spremne da slijede logiku prava. Da jesu, do sada bi davno bile implementirane ranije presude istog suda (tada nije bilo famozne, za sve krive trojke, ali ipak nisu implementirane). I šta sada? Ko će implementirati presudu?

Ovi iz HDZ-a i SNSD-a kojima su, nažalost, građani na izborima dali mandat da budu u vlasti - naravno da neće. SDA i DF ako uklone famoznu trojku - naravno da ne mogu. SDA, DF, SDP, NiP, NS zajedno ako prevaziđu lične sujete, opet ne mogu. PDP, SDS, HDZ 1990 i HRS neće.

Međunarodna zajednica, čisto sumnjam, da je htjela davno je to mogla. I opet smo na početku,još jedna presuda u nizu, još jedna pobjeda prava i onih koji vjeruju u normalno i još jedna tema za dalje međusobno prepucavanje aktuelnih političkih aktera. Od danas "ništa nije isto", a sve je isto do onog momenta kada će se promijeniti svijest BiH građana koji biraju ili ne biraju svoju vlast. A do tada valja nama preko rijeke - naveo je.