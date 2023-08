Građani se uveliko pripremaju za predstojeću grijnu sezonu: Požurite po pelet, uskoro će poskupjeti

Pripreme za zimu i predstojeću grijnu sezonu već su počele. Poučeni prošlogodišnjim iskustvom, kada su, usljed skoka cijena energenata, bili prisiljeni sve dublje posezati u džepove da bi svoje domove održavali toplim, građani se već sada uveliko opskrbljuju ogrjevom.



Potvrđuju nam to iz kompanije „Drvosječa“, u kojoj u posljednjih mjesec bilježe porast potražnje za ogrjevom.

Veća potražnja

- Građani su prepoznali da su ovo možda i najniže cijene ogrjeva u ovoj godini pa su se odlučili upravo sada riješiti pitanje ogrjeva. Iako je potražnja dosta veća nego u ranijim mjesecima, na isporuku ogrjeva iz naše kompanije se ne čeka duže od tri dana, pa tako uspijevamo sve narudžbe isporučiti u dogovorenom roku - kaže nam Muhamed Helać, menadžer ove kompanije.

Što se tržišta tiče, Helać navodi da je situacija trenutno stabilna i sa stanovišta cijene, a i količine.

- Na tržištu ima dovoljno svih vrsta ogrjeva, od drveta, peleta pa sve do uglja, da se podmiri čitava potražnja domaćeg tržišta i sigurni smo da će takva situacija biti i do kraja idućeg mjeseca. Cijene se mijenjaju najranije na mjesečnom nivou, što je i standardno za vrstu robe kao što je ogrjev - govori nam on.