Odgovor iz "Energoinvesta" Bečareviću: Prijeti mu otkrivanje njegovih višemilionskih "marifetluka"

Odgovor u vezi s cijenom plina od „Energoinvesta“ stigao je ministru komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almiru Bečareviću.

Polaganje računa

Iz „Energoinvesta“ su reagirali nakon što je ministar Bečarević objavio kako cijena plina ima nerealnu vrijednost i prezentovao podatke o tome kako „Energoinvest“ d.d. Sarajevo ostvaruje enormnu razliku na cijeni gasa, poručujući da sistemski pljačkaju građane KS.

Iz ove državne kompanije navode da su poslovi „Energoinvesta“ s prirodnim plinom stalna opsesija Bečarevića jer isti dobro zna s koje adrese mu prijeti najveća opasnost za otkrivanje njegovih više milionskih „marifetluka“ – s mađarskim transporterom FGSZ, o čemu će se čuti uskoro kada dođe presuda arbitražnog tribunala iz Ciriha, navode u odgovoru iz Energoinvesta.

Dalje navode da Bečarević nije osoba kojoj bi „Energoinvest“ trebao polagati račune o svojim poslovnim bilansima, i činjenici da je u prvom polugodištu ove godine uspješno okončao dva projekta u Tanzaniji i ostvario značajnu dobit.

- Stoga ovom prilikom želim samo istaći da „Energoinvest“ ne diktira cijenu prirodnog plina, nego istu odobravaju za to zadužena dva resorna ministarstva Vlade Federacije BiH, na bazi detaljnog pregleda svih vezanih troškova koji se tiču uvoza prirodnog plina, a koje im „Energoinvest“ detaljno prezentira - navode iz Energoinvesta.

Dodaju da „Energoinvest“ stoji na raspolaganju svakoj stručnoj, kompetentnoj i upućenoj instituciji da ih detaljno upozna s problematikom uvoza plina, pratećim troškovima, učesnicima u poslu s plinom, troškovnom učešću svakog učesnika, kao i svim drugim relevantnim podacima, kao što su kretanja cijena prirodnog plina na svjetskom tržištu, cijene prirodnog plina u zemljama okruženja, mogućnostima dobave prirodnog plina u BiH, najoptimalnije transportne trase za BiH, prednosti skladištenja gasa i sl.

Smanjene cijene

- Uz ovo treba znati da „Energoinvest“ ne prodaje plin direktno potrošačima u Kantonu Sarajevo te je valjda logično da ih“Energoinvest“ ne može ni “pljačkati”. Potrošači plin kupuju od prodavca „Sarajevogas“ ili posredno putem „Toplana“ Kantona Sarajevo - pojašnjavaju.

Kažu da otvaranje ove teme može jasno pokazati da je „Energoinvest“ u prethodna tri kvartala smanjio cijenu plina prema „Sarajevogasu“, a time i „Toplanama“ KS za ukupno 37,4 posto, što je daleko više nego što su ova dva kantonalna preduzeća smanjili cijene građanima.

- To svaki građanin sam može provjeriti na bazi računa koje plaća „Sarajevogasu“ i „Toplanama“. Kada se zna da su ova dva kantonalna preduzeća, nažalost, u neposrednoj nadležnosti Almira Bečarevića, onda je tek jasno s kakvom nemoralnom zamjenom teza pokušava da barata Bečarević - navodi se u saopćeju „Energoinvesta“ koje potpisuje direktorica Bisera Hadžialjević.

Hadžialjević dalje navodi da uz sve navedeno, kao najvažnije što želi istaći “zbog društva i države u kojoj živimo”, a kao neko čija je životna opredijeljenost posao i biznis „Energoinvesta“, u čemu ima poslovnog iskustva više od 36 godina, želi podsjetiti sljedeće:

- „Energoinvest“ je najveći poslovni i ekonomski domet ove zemlje ikada, i ne može se i ne smije olako optuživati i pljuvati. Iako su svi drugi poslovni giganti BiH („Unis“, „Famos“, „Šipad“, „Hidrogradnja“ i sl.) nestali i propali, „Energoinvest“ je opstao i minimalno treba znati da je kompanija koja i danas ima kapacitet da ugovara i realizuje poslove vrijednosti od 100 miliona USD u inozemstvu.

Upućen apel

Naravno da je pljuvanje po vlastitim vrijednostima kao što je „Energoinvest“, najbolji uvod za pružanje povoda za omalovažavanje i same države, ratnih stradanja i svega do čega bi trebali čvrsto držati - mišljenja je Hadžialjević.

- Stoga, upućujem apel svim učesnicima u političkim procesima, s obzirom na to da nije bilo nepoznato ko je Almir Bečarević i kakve prethodne „karijerne“ i „moralne“ karakteristike posjeduje. Nedopustivo je da on i ljudi slični njemu, bivaju postavljani na važne javne funkcije, te da im se omogući neograničen i uz to potpuno nekontrolisan i neprovjeren pristup medijima u BiH.

Također molba i apel za medije i portale čiji posao i potrebu za aktuelnostima, a posebno senzacijama razumijem. Ali je minimalno nužno provjeriti valjanost navoda kao i kredibilnost osobe koja ih iznosi. Jer je očigledno da je Almir Bečarević postao neposredni saradnik mnogih medija koji njegove objave neselektivno i bez provjere donose.

Duboko vjerujem da i mediji također moraju imati društveni zadatak da zaštite ono što čini vrijednosti ovoga društva i zemlje, poručila je direktorica „Energoinvesta“ Bisera Hadžialjević.