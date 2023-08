Kovačević o presudi u Strazburu: Srušen je koncept legitimnog političkog predstavljanja

Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, po apelaciji Slavena Kovačevića, je utvrđeno da su prekršena njegova ljudska prava u slučaju glasanja za kandidate za Parlamentarnu skupštinu BiH i Predsjedništvo BiH.

Na današnjoj press konferenciji, Kovačević je istakao da je ovom presudom OHR osramoćen, te da je ovo njegova pobjeda nad visokim predstavnikom.

"Ja sam Bosanac i Hercegovac"

Rekao je da je primjetio da postoje neki koji bi problematizirali njegovo nacionalne izjašnjavanje.

- Ja sam Bosanac i Hercegovac, a to nije isto što i etnička pripadnost. Oni koji ne znaju razliku, to je njihova stvar. Ni u jednom zemlji na svijetu to nije isto. Ja u svojoj tužbi nisam isticao etničku pripadnost. Ja sam ovo uradio kao građanin Bosne i Hercegovine - rekao je Kovačević.

Istakao je da je dokazao da nema razumnog prava da se njegova mogućnost glasanja na izborima za Dom naroda i Predsjedništvo BiH sužava na bilo koji način.

- Srušen je koncept legitimnog političkog predstavljanja konstituentnih naroda, kako piše u Ustavu. Jer, kako je to Sud utvrdio ova zemlja treba da obezbijedi primarno građansko predstavljanje u institucijama vlasti. A da je etničko predstavljanje u institucijama vlasti direktan udar na demokratiju, jer Vijeće Evrope garantira pravo svih građana na individualnom nivou. Učinili smo da se suverenitet vraća u ruke nas građana, svih građana, koliko god da nas ima u BiH - rekao je Kovačević.

Građanski koncept

Dodao je da su osnovni nositelji suvereniteta građani, niko drugi.

- Ova presuda kaže da država mora preći na građanski koncept predstavljanja kao temeljni princip. Ovdaj sadašnji Dom naroda BiH ne biramo mi na izborima. Tamo se pojavljuju ljudi koji uopšte nisu bili na izborima. Dom naroda je zakonodavni oragan koji govori u ime svih građana. A u trenutnoj situaciji odgovaraju samo strankama. U Domu naroda delegati nemaju nikakav legitimitet - rekao je Kovačević i dodao:

- Ovo nije napad na Dejtonski sporazum. Naš zadatak je nadograditi Ustav Bosne i Hercegovine. Nikad ovakva BiH neće ući u Evropsku uniju. Zanima me šta će reći zemlje Kvinte i OHR, koji je ovom presudom osramoćen. On je pokušao da uvede etnički izborni prag pa je to pretvorio u etnički količnik. Ovo je moja pobjeda nad visokim predstavnikom.