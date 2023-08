Udruženja traže rješenja: Zlostavljanje pasa u azilima problem u cijeloj BiH

Javnost u BiH prije nekoliko dana potresli su stravični snimci iz azila u Tešnju na kojima se vide izgladnjeli psi u užasnim uvjetima.



"Avaz" je kontaktirao azil u Tešnju s ciljem dobivanja više informacija o spomenutom snimku. Sagovornica iz azila koja je željela ostati anonimna kazala je da se tim slučajem bavi policija te da nije tačno da psi borave u teškim uvjetima, kao i da ne želi više informacija davati za medije. Osim toga, dodala je da je moguće doći u azil kako bi se provjerilo u kakvoj su situaciji psi.

Udruženje za etički tretman čovjeka i životinja „Mi smo dio rješenja“ nastoji spriječiti zlostavljanje pasa u azilima. Mirjana Kazlagić, potpredsjednica ovog udruženja, kazala je da su uvjeti u azilima krajnje teški.

Borba za pravdu

Udruženje „Mi smo dio rješenja“, zajedno s članovima i volonterima, bori se da poprave stanje u azilu u Tešnju.

- Nakon što je prijavljen ovaj slučaj, i to s dokazima, ušlo se u proceduru rješavanja ovog problema. Od početka rada azila pa sve do danas, za tih osam mjeseci, niko se nije brinuo o psima. Možda da su u početku to sve pratili, a kasnije im niko nije donosio ni vodu ni hranu. Veliki broj pasa je uginuo, nekoliko njih je i bolesno - kazala je Kazlagić.