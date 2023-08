FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini danas će biti djelomično vedro i nestabilno vrijeme sa pljuskovima praćenim grmljavinom. Jači pljuskovi su mogući na području Hercegovine i sjeveru Bosne. Vjetar slab većinom južnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

U Sarajevu djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24 stepena.

Vrijeme narednih dana

U četvrtak u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i nestabilno sa lokalnim pljuskovima, moguća je i slaba grmljavina. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

U petak u Hercegovini mala do umjerena naoblaka. U Bosni oblačnije prije podne, po kotlinama sa maglom. Smanjenje oblačnosti se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stepeni, na jugu zemlje do 29 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Mada će povećana naoblaka i povremeni pljuskovi na području Hercegovine i sjeveru Bosne remetiti ugođaj, umjerene temperature ipak će djelimično ublažiti negativne efekte promjene. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene, pri tome bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima.