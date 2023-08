U Sarajevu prikazan dokumentarni film o Hasanu Čengiću

U organizaciji Media centra Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini večeras je u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu premijerno prikazan dokumentarni film o Hasanu Čengiću, autora Maida Dizdarevića i Rabije Arifović, prenosi Anadolu.

Film "Hasan“ govori o nekim najznačajnim fazama života ovog istaknutog Bošnjaka - od njegovog školovanja, hapšenja u “Sarajevskom procesu“, ulozi u osnivanju Stranke demokratske akcije (SDA), ulozi u odbrani od agresora na Bosnu i Hercegovinu, do djelovanja unutar Islamske zajednice, a premijeri je prisustvovao veliki broj građana, predstavnika diplomatskog kora, te političkog i kulturnog života iz više dijelova Bosne i Hercegovine.

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović večeras je u obraćanju poručio da "trebamo govoriti o svojim ljudima koji su bili dobri, plemeniti, iskreni u vjeri i u dobročinstvu, hrabri i pouzdani, neumorni i ustrajni - i koji su u tome dali velik i značajan doprinos".

- Rahmetli Hasan Čengić je bio jedan od njih. Sredstva kojima se služimo u današnjem dobu otvaraju različite mogućnosti i načine čuvanja sjećanja na naše zaslužne i plemenite ljude. Generacije koje dolaze poslije nas, nova pokoljenja, naša djeca, trebaju imati saznanja o istaknutim ličnostima iz naroda kojem pripadaju - kazao je resiul-ulema tokom obraćanja na premijeri dokumentarnog filma “Hasan“, o Hasanu Čengiću.

Vrijedan pokušaj

Kavazović je podsjetio da se u muslimanskoj tradiciji baštini posebna kultura sjećanja na istaknute ličnosti koje su obilježile vrijeme kojem svjedočimo, kao i vremena koja su minula prije nas, naglasivši da je Islamska zajednica s tim ciljem ustanovila Tezkiretnamu - institucionalnu formu sjećanja na istaknute pripadnike.

- Ne možemo se baš pohvaliti da smo u prošlosti o tome dovoljno vodili računa. Najočitiji primjer za to je Safvet-beg Bašagić, koji je između dva rata, kako reče Midhat Begić, umro u priličnoj 'muzejskoj' zapostavljenosti. No, on nije izdvojen slučaj, mnogi naši velikani su potisnuti u stranu i ostavljeni da u tišini blijede i iščezavaju iz našeg pamćenja - naveo je reisul-ulema.

Dokumentarni film o Hasanu Čengiću ocijenio je kao “skroman, ali vrijedan pokušaj da se na ovaj način sačuvaju, prije svega naša svjedočenja, kao i fakti, o Hasanu Čengiću i njegovom iznimno bogatom i dinamičnom životu“.

- Naš Media centar, tačnije dvoje mladih ljudi, uposlenika Media centra, koji su - zašto to ovdje ne reći - bili studenti profesorice Fahire Fejzić-Čengić, supruge našeg rahmetli Hasana, uradili su dokumentarni film o Hasanu Čengiću, čijoj premijeri večeras prisustvujemo. Kao muslimani svjesni smo da je sve na ovom svijetu prolazno, a da veliko ljudsko djelo traje dugo i održava se u pamćenju. Samo onaj koji u vjeri živi i promiče dobro među ljudima, bit će zadovoljan svojim trudom i svojim zalaganjem; i radovat će mu se - u Danu u kome ništa osim djela neće vrijediti - naglasio je Kavazović.

Dodao je da će “ljudi takve pamtiti i na ovome svijetu, i vidjet će njihovo djelo“.

- Neće ga osporavati i praviti se slijepim pred njim. Takvo što vjernicima ne dolikuje. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: 'Trudite se pa će vaš trud vidjeti Allah i Poslanik Njegov i vjernici...' Vjerujemo da će o Hasanovom životu i djelu biti još sličnih svjedočenja. Kako onih dokumentovanih tako i onih koja to nisu. No, naša institucionalna obaveza je bila da u jednoj mjeri osvijetlimo Hasanov život, kao učenika Gazijine medrese, studenta Islamskog teološkog fakulteta, društveno angažiranog Bošnjaka - muslimana, predsjednika Sabora, a prije svega, vrijednog pripadnika i člana Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - akcentirao je reisul-ulema.

Snažan motiv

Čestitao je Media centru Islamske zajednice, kao i autorima filma Rabiji Arifović i Maidu Dizdareviću na ovom ostvarenju.

- Nadam se da će im ovaj prvijenac biti snažan motiv da nastave raditi slične dokumentarce i o drugim našim istaknutim ličnostima. Svima vama želim da se večeras ugodno osjećate gledajući ovaj dokumentarni film. On će vam oživjeti sjećanja na našega dobrog Hasana i, nesumnjivo, dodatno vam izoštriti neka viđenja. Neka se Milostivi Allah smiluje njegovoj plemenitoj duši - poručio je reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

Direktor Media centra Islamske zajednice (IZ) Muamer Tinjak je rekao da film "Hasan" govori o čovjeku koji je brinuo o mladima i pomagao ih, a film su upravo uradili "mladi ljudi, kolege Maid i Rabija, na koje smo ponosni".

- Hasan rahmetli je bio čovjek koji je kroz cijeli svoj život podržavao mlade, stipendirao ih, pratio njihov razvoj. Ovo smatramo na neki način zahvalom za sve što je uradio. Mi smo ovu priču ispričali na naš način iz pozicije Islamske zajednice, ona se može pričati na više načina, ostavljamo drugima prostor da to urade na svoj način - kazao je Tinjak.

Maid Dizdarević, jedan od autora filma, podsjetio je da je na današnji dan 1957. godine rođen jedan od "najznačajnijih Bošnjaka u našoj historiji, Hasan Čengić i mi smo sretni i ponosni da danas sarajevskoj publici i publici u Bosni i Hercegovini predstavljamo dokumentarni film o Hasanu koji govori o liku i djelu ovog čovjeka".

- Poruke filma su da prije svega ispričamo priču o Hasanu Čengiću, potom su poruke da prikažemo i pokažemo doprinos koji je on dao za Bosnu i Hercegovinu i njen narod, negdje iznad svega poruke da ljudi koji rade na ovim i sličnim poslovima, bave se temama koje su važne za državu i za naš narod - rekao je Dizdarević.

Nesalomljivog duha

Fahira Fejzić-Čengić, član porodice, supruga i sagovornik u filmu je podsjetila da je godinu nakon smrti Hasana Čengića promovisana monografija o njemu, a na današnji dan 30. august na njegov rođendan je upriličena i premijera dokumentarnog filma.

- Mogu samo kazati da je Hasan rahmetli bio čovjek nesalomljivog duha, nevjerovatne energije. Uistinu je radio 24 sata na dan i uvijek je šutke radio. To je vjerovatno historijska potvrda da ljudi koji malo govore, a mnogo rade dođu do izražaja tek nakon što nestanu iz naših redova - podsjetila je Fejzić-Čengić, čestitavši mladim autorima Rabiji Arifović i Maidu Dizdareviću.

Kazala je da je Hasan Čengić bio čovjek koji je saginjao leđa i kičmu "samo u vrijeme velikih i bezbrojnih sedždi što je ponos svima koji su ga znali".

Ona je apelirala na mlade da pogledaju film, pročitaju monografiju i uče o velikanima "koje zaista jesmo imali, da ne bi svaka generacija u Bosni i Hercegovini od nule kretala".

U filmu, između ostalih, govore reisul-ulema Husein ef. Kavazović, Rifat Fetić, Fahira Fejzić-Čengić, Edhem Bičakčić, Vahid ef. Fazlović, Omer Nakičević...