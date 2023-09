Još jednom probijeni rokovi: Da li će Šteta podnijeti ostavku?

Već dvije godine kompletno Sarajevo je izrovljeno. U gradu koji ionako ima ozbiljne probleme s gužvama u saobraćaju, ovo je samo dodatno pogoršalo situaciju.



Jedan od razloga za to je i rekonstrukcija tramvajske pruge od Ilidže do Željezničke stanice, koja je najveći adut ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Adnana Štete, kako u prošlom, tako i u ovom mandatu.

Riječ o jednom od značajnih projekata Vlade KS, no problem predstavlja to što su još jednom probijeni rokovi i što su zanemareni brojni drugi ranije najavljivani projekti. Radovi na dionici pruge od Čengić Vile do Željezničke stanice još nisu završeni, a rok za završetak bio je kraj avgusta.

Obećao ostavku

Problem predstavlja dionica od Zemaljskog muzeja prema Željezničkoj stanici, gdje, osim uklanjanja postojeće infrastrukture, još se ne vide nikakvi pomaci.

Kada se i završe radovi na spomenutoj poddionici, ona neće odmah biti puštena u funkciju, jer nadležni organ prvo treba izvršiti tehnički pregled i onda izdati odobrenje za njenu upotrebu.

Na konferenciji za medije održanoj u aprilu prošle godine, na pitanje novinara „Dnevnog avaza“ Adnan Šteta je rekao da će podnijeti ostavku ukoliko radovi ne budu završeni u prošlom roku. No, to obećanje nije izvršio ni kada je bila riječ o probijanju rokova na poddionici od Ilidže do Remize, ni na dionici od Ilidže do Čengić Vile. Tada se pravdao da je mislio na kompletan projekt od Ilidže do Željezniče stanice, iako je razgovarano o poddionicama čiji su radovi bili u toku.

Prema nezvaničnim informacijama, problem za puštanje dionice predstavlja i to što veliki broj starih tramvaja nije u funkciji, pa se tramvajski saobraćaj ne bi mogao redovno odvijati. Zbog toga se, navodno, čeka na dolazak 15 novih tramvaja, koji bi, prema posljednjim informacijama, trebali stići u toku septembra.

Kašnjenje s izgradnjom pruge nije jedini razlog zbog kojeg bi Adnan Šteta trebao podnijeti ostavku. Dovoljno je pogledati mjere Vlade KS iz 2018. i 2021. godine, a u kojima je Adnan Šteta upravljao resorom saobraćaja i uočit će se brojna neispunjena obećanja.

Longitudinala i transverzale

Na rušenje jedne zgrade u naselju Grbavica, kako bi se nastavio proces izgradnje Južne longitudinale, čeka se nekoliko godina, izgradnja I transverzale ide veoma sporim tokom, dok je izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica tek u početnoj fazi.

Od izgradnje 24 tramvajska stajališta, što je, prema planu, trebalo završiti do kraja mandata 2022. godine, nije bilo ništa, kao ni od izgradnje trolejbuske mreže do Vogošće.

Umjesto izgradnje Nulte transverzale od zgrade Parlamenta BiH do mosta Suade i Olge, preko puta zgrade Parlamenta BiH je proširen parking, koji je ranije bio predmet brojnih kontroverzi s obzirom na to da je njegov vlasnik prije prodaje bio Haris Ihtijarević, nekadašnji vlasnik franšize „McDonaldsa“ za područje Bosne i Hercegovine. Na novinarske upite da li će ovo ugroziti izgradnju Nulte transverzale iz Ministarstva već nekoliko mjeseci nije stigao nikakav odgovor.