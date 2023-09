Tri mjeseca od početka primjene famoznog Zakona: I dalje se ne zna gdje će se moći pušiti

Tačno tri mjeseca od početka primjene Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH, koji je javnost prevela kao zabranu pušenja, nema odgovora na brojna pitanja i nedoumice.



Tako je i dalje nejasno gdje će se moći pušiti, a gdje ne, koji će prostori i na koji način biti određeni za pušače, kakav treba biti sistem ventilacije, šta je s elektronskim cigaretama i slično.

Definirani izuzeci

Jer, ovim zakonom, koji nalaže zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe su definirani i izuzeci od zabrane.

Tako je, naprimjer, pušenje dozvoljeno i u ugostiteljskim objektima, ali, kako stoji u Zakonu, u posebnim, za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

- U objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja - stoji u Zakonu.

Zakonom je propisano da će ministar zdravstva donijeti provedbene propise kojima se reguliraju uvjeti za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja.

Iako proces prilagodbe od pola godine teče, budući da su pravna lica dužna svoje akte uskladiti s odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno do novembra ove godine, ipak, oni koji su izuzeti i dalje čekaju na pojašnjenja.

Krajnji rok

Iz Ministarstva zdravstva FBiH nam je rečeno da je, članom 42. Zakona, definirano da će federalni ministar zdravstva u roku od 12 mjeseci od početka primjene Zakona donijeti provedbene propise, kojima se reguliraju uvjeti za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, što znači da je krajnji rok za izradu pravilnika - maj 2024. godine.

- Napominjemo da je izrada Pravilnika o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja u toku. Prijedlog pravilnika bit će objavljen na internet-stranici Federalnog ministarstva zdravstva, kako bi zainteresirani mogli dostaviti komentare na razmatranje. Nakon obavljenih javnih konsultacija taj pravilnik će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“ - odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva FBiH.

Visoke kazne

Zakon predviđa i kazne, a u ovisnosti o počinjenom prekršaju kreću se od 2.000 do 5.000 KM za pravna lica, od 300 do 1.000 za odgovorna lica, te od 500 do 1.500 za vlasnike i korisnike prostora. Za fizička lica kazna je 100 KM. Inače, obaveze za fizička lica nastupile su početkom primjene ovog zakona.