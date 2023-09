Narednih dana u BiH sunčano s dnevnom temperaturama do 35 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.

U četvrtak, 7. septembra, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U petak, 8. septembra, bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

Sunčano vrijeme uz malu oblačnost očekuje se i u subotu, 9. septembra. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

U nedjelju, 10. septembra, sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.