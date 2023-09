Nikšić objasnio zašto su Dodik i delegacija SNSD-a ranije otišli iz Parlamenta BiH

Premijer FBiH i lider SDP-a Nermin Nikšić na press konferenciji koja je održana nakon sastanka lidera predstavnika koalicije na državnom nivou u zgradi Parlamenta BiH, objasnio je da predsjednik RS Milorad Dodik i delegacija SNSD-a nisu ranije izašli sa istog.

- Nisu oni otišli ranije. Sastanak je završen, mi smo ostali gore malo duže, oni su imali i najavili do kad mogu biti na sastanku zbog obaveza koje gospodin Dodik ima danas u Banjoj Luci. Ljudi su morali krenuti da stignu na te obaveze. Dakle, nije došlo do ni do kakvog izlaska sa sastanka, prekida sastanka, jednostavno je tako dogovoreno. Na početku sam rekao, ovo je jedan u nizu sastanaka, ovo je veliki sastanak, imamo niz malih sastanaka koji su u funkciji pripreme sastanaka na kojima ovo dogovaramo kao što sam rekao. Za 15-ak dana ćemo imati novi sastanak, a ovaj današnji i sve ono što se u međuvremenu bude dešavalo bit će u funkciji pripreme tog novog sastanka. Ne postoji niti jedna tema o kojoj ne možemo razgovarati ali postoji niz tema o kojima vjerovatno imamo vrlo bliske stavove, vrlo blizu smo rješenja poput tipa elektronskog popisa uvođenja jedinstvenog broja za BiH 112, Zakona o sprečavanju pranja novca. Dakle, niz je rješenja i zakona gdje smo vrlo bliski - rekao je Nikšić.