Naša zemlja bez vlastite VIP letjelice: Avion za Predsjedništvo BiH - luksuz ili potreba?

Predsjedništvo BiH će u ovoj godini za nabavku aviokarata i organizaciju službenih putovanja izdvojiti najmanje 445.000 KM. Ta cifra je navedena u planu javnih nabavki. Međutim, još u februaru, prema dostupnim podacima, bio je raspisan tender za nabavku aviokarata u iznosu od 200.000 KM, a krajem avgusta drugi, čija je vrijednost s PDV-om procijenjena na 286.650 KM.



Službena putovanja

Na službena putovanja državnog vrha i zaposlenih u Predsjedništvu BiH, u svakom sazivu, na godišnjem nivou izdvajaju se ogromna finansijska sredstva. Posebno se to odnosi na nabavku aviokarata, budući da Predsjedništvo BiH, koje, inače, rijetko kada putuje zajedno, nema svoj poslovni ili VIP avion kakav imaju sve države u našem okruženju.

Zbog svega, kada se podvuče crta, stručnjaci nemaju dilemu o tome je li riječ o luksuzu ili potrebi.

- To je apsolutno potreba s jedne strane, a s druge, to je stvar prestiža. Republika Srpska ima svoj avion i na njemu velikim slovima piše Republika Srpska, dakle, to je imidž i to je promocija - kazao nam je Omer Kulić, ekspert za avijaciju.