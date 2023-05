Kako je odbranjena BiH: Ovo su bili heroji 2. maja

Sve je, kazao je Topić počelo 2. maja između 11 i 12 sati. Nisu ni bili svjesni šta će se sve odvijati tog dana, koje će sve situacije, detalji biti presudni.

- Krenula je pucnjava. Tada pada granata na rub nekadašnje robne kuće Zema kod Centralne banke BiH. Slučajno smo se svi sklonili. Civilima sam rekao da bježe. Jer, već je to krenulo. Policija je stavljala protivtenkovske mine na Titovu. U tom momentu se pali Pošta na Obali. Mislim da se to iznutra uradilo, da su je zapalilili. Specijalci su pobjegli, s civilima se izmješali u podrumima. To naše djelovanje je imalo efekta. Do navečer je trajala pucnjava sa svih strana. U dva - tri navečer, to je već bio 3. maj, Goran i Dudo otišli su da skinu šarac s transportera koji je bio parkiran pred Narodnim pozorištem. Nismo ni znali da su specijalci pobjegli u UPI-jev neboder, tačnije u diskotektu Teatar u podrumu. Bili su unutra. Kada su njih dvojica došli da skidaju mitraljez iz podruma su djelovali specijalci i ranili Gorana - naveo je Topić u tadašnjem razgovoru.

Jedino je Topić, kako kaže, spletom okolnosti, nešto ranije, prije ratnih dešavanja u Sarajevu, znao šta se sprema i bio je u organizaciji otpora sa Safetom Hadžićem.

Hapšenje Alije Izetbegovića

Isti dan na Sarajevskom aerodromu uhapšen je tadašnji predsjednik Predsjedništva RBiH Alija Izetbegović, a u centru grada, član Predsjedništva Fikret Abdić je bio spreman da preuzme ulogu prvog čovjeka države. Bitka za Predsjedništvo je okončana trijumfom Sarajlija. Predsjednik Izetbegović je dan kasnije razmijenjen u Dobrovoljačkoj ulici.