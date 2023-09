"Avaz-roto press" organizira 9. po redu vertikalni maraton "Avaz Tower Running"

U "Avaz Twist Toweru", najvišoj zgradi u Bosni i Hercegovini, u subotu, 23. septembra, održava se 9. po redu vertikalni maraton "Avaz Tower Running".



Sama utrka će imati, osim lokalnog, i internacionalni karakter. "Avaz Twist Tower" je s visinom od 172 metra najviša zgrada u BiH. Na 36. spratu ovog jedinstvenog objekta nalazi se vidikovac, na kojem će biti cilj utrke, koja ima 780 stepenica. Ovogodišnja utrka u "Avazovom" tornju jedna je od najprestižnijih u regionu ovakve vrste maratona.

Nekoliko kategorija

Za utrku se možete prijaviti u nekoliko kategorija:

- Profesionalci žene (od 18 do 55 godina – trčanje do 36. sprata)

- Profesionalci muškarci (od 18 do 55 godina – trčanje do 36. sprata)

- Rekreativci žene/muškarci (od 18 do 55 godina – trčanje do 4. sprata)

- Tinejdžeri 12-18 godina (trčanje do 4. sprata).

Kao i svake godine do sada, nismo zaboravili na one najmlađe. Djeca do 12 godina se mogu prijaviti za trčanje na prilagođenom poligonu.

Utrka posvećena porodici

Direktor Bojan Varunek naglasio je da nas 23. septembra očekuje cjelodnevno druženje.

- Do sada je zainteresiranost za 9. vertikalnu utrku u „Avaz Twist Toweru“ zaista velika. Svake godine bilježimo sve veći broj trkača na ovom jedinstvenom događaju. Osim oficijelnog dijela, bit će organiziran i revijalni program, kao i cjelodnevno druženje. Pozivam vas sve da nam se pridružite 23. septembra - rekao je Varunek.

"Avaz-roto press", prije svega kao društveno odgovorna kompanija, odlučio je da 9. vertikalna utrka bude posvećena porodici, kao stubu svakog društva.