"Avaz Twist Tower" prikazan kao dominantna tačka Sarajeva

Utemeljen na 30 metara ispod površine zemlje, "Avaz Twist Tower" nosi 23.000 kubnih metara betona i tri miliona kilograma željeza. Unutar tornja instalirano je više od 10.000 sijaličnih mjesta. Fasada je montirana od više od 200.000 različitih dijelova, nevidljivih od atraktivnog stakla.

Izgradnja ovakvog spektakularnog zdanja u srcu Sarajeva odraz je ustrajnog napora da se mijenja slika glavnog grada BiH, te da bude primjer i putokaz i drugim investitorima. Istovremeno, bh. arhitekte, statičari, odnosno, konstrukteri, kao i neposredni izvođaći, na "Avaz Twist Toweru" su pokazali da nimalo ne zaostaju za kolegama čiji se rezultati mogu vidjeti u Njujorku, Singapuru, Kuala Lumpuru, Dubaiju...

Veličanstven pogled

Kao takav, "Avaz Twist Tower" je, uz Baščaršiju, postao nezaobilazni detalj na turističkoj karti Sarajeva i cijele BiH.

Naime, posebnu atrakciju tornja predstavlja sami vrh. Do vidikovca se stiže jednim od najbržih liftova u Evropi, što se do njega uspinju brzinom od čak pet metara u sekundi. S vrha tornja se pruža veličanstven pogled na bh. prijestonicu. U novogodišnjim praznicima, vidikovac, odnosno "Avaz Twist Tower" posjetilo je i do 10.000 turista dnevno.

"Avazov" toranj također je uvršten među deset najljepših građevina na svijetu prema izboru specijalne komisije kompanije "Schuco", najvećeg svjetskog proizvođača staklenih i aluminijskih fasada. Inače, za ovu prestižnu nagradu apliciralo je više od 140 objekata iz 70 zemalja.