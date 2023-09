Mještani poručili: Ako uskoro ne bude rješenja blokirat ćemo deponiju "Uborak"

Protestnom šetnjom pod sloganom „Koracima za Sutra bez otpada“ jutros su mještani okupljeni oko Građanske inicijative „Jer nas se tiče“, ponovo, ukazali na višegodišnji problem u vezi s deponijom „Uborak“ u Mostaru.



Krivične prijave

Podsjetimo, oni se već nekoliko godina bore za zatvaranje deponije, njenu sanaciju i izmještanje na novu lokaciju. Jedan od glavnih razloga organiziranja današnje protestne šetnje, kako je rečeno, jesu krivične prijave koje su aktivisti podigli protiv direktora JP „Deponija“, Mirhada Grebovića, gradonačelnika Mostara, Marija Kordića i predsjednika Gradskog vijeća, Salema Marića, kao i ostalih odgovornih, zbog požara koji se nedavno dogodio na Uborku.

Požar je izbio, uvjereni su mještani, zbog odlaganja otpada na plohu koja je zatvorena i koja je trebala biti sanirana.

- Hoćemo još jednom da poručimo gradskim vlastima i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da više, zaista, ne možemo čekati. Dali smo im dovoljno vremena, kako gradskim vlastima tako i ministrici i očekujemo rješenje. Ako ne iznađu rješenje u narednih 15 do 20 dana, sigurno stajemo ovdje i idemo u blokadu-rekao je Omer Hujdur, jedan od predstavnika Inicijative.

S predstavnicima gradskih vlasti, dodao je, u zadnje vrijeme nisu imali sastanke.

Ništa nije urađeno

- To je, zapravo, izgubilo smisla. Ti ljudi nisu radili ništa, tri godine su na vlasti nisu napravili ništa. Zavaravaju javnost i ljude koji ovdje stoje. Mislim da s njima više nema smisla razgovarti, više smo se orjentirali prema ministrici okoliša i turizma od koje očekujemo rješenje, a to je spalionica i to na nekoj drugog lokaciji, budući da je ovdje sve jako kontaminirano.

Prema riječima Edhema Čustovića, mještanina i aktiviste, najbolji svjedoci štetnog djelovanja deponije na zdravlje, ali i okoliš su mještani koji žive u njenoj neposrednoj blizini.

- Mi dižemo glas protiv dugogodišnjeg ignorisanja gorućeg problema Grada Mostara. Ovi građani zaslužuju bolje- rekao je on.