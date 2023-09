Trideset godina od zločina u Grabovici: Najmlađa žrtva ubijena u majčinom naručju

Polaganjem vijenaca i svetom misom danas je u Grabovici, mjestu između Mostara i Jablanice obilježena 30. godišnjica stradanja 33 civila hrvatske nacionalnosti. Najmlađa žrtva bila je Mladenka Zadro, koja je s nepunih četiri godine ubijena u majčinom naručju, a najstarija je bio 87-godišnji Marko Mandić.

Taj užasni zločin nad nedužnim civilima u noći sa 8. na 9. septembar 1993.godine počinili su pripadnici Armije R BiH.



Čekaju pravdu

Nažalost, i na ovu, 30.godišnjicu porodice stradalih su ukazali na činjenicu da i dalje čekaju na pravdu i tragaju za istinom. Do danas je presuđeno samo petorici pripadnika Armije R BiH i to za pojedinačna ubistva. Pogotovo, bolna im je činjenica da ni danas nisu sahranili nijednu žrtvu, jer i dalju tragaju za posmrtnim ostacima 17 žrtava.

Josip Drežnjak, predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika „Grabovica 33“ kazao je kako se može primijetiti da je u Gabovici asfaltiran put, da je saniran vodovod, da ima rasvjeta, ali da nema nikakvog pomaka u pronalasku tijela stradalih mještana.

- Da smo makar danas mogli jednu kost sahraniti...Ali, to je do Suda i Tužilaštva i, stoga, opet ću apelirati sa ovog mjesta na njih, jer to su bile žene, djeca i starci. Želim poslati i poruku u vezi bilo koje nestale osobe da ne gledamo po nacionalnosti, već da probamo biti ljudi. Možda je teško, ali to je najbolje za sve nas... - rekao je Zadro.

Vijence je položila i delegacija HNS-a BiH,a predsjednik te organizacije i lider HDZ-a BiH,Dragan Čović je kazao kako se na svaku godišnjicu ovog zločina kaže da pravna država mora profunkcionirati na primjeru Grabovice.

- Užasno je što nismo u stanju jedan dobar dio ovozemnih ostataka naših ljudi, rodbine, prijatelja naći zbog toga što zločinci još nemaju hrabrosti priznati zločin i šta su uradili s tijelima žrtava. Možda je danas dobar primjer da pošaljemo poruku svima da riješimo problem zločina u Grabovici trajno, da znamo i ko je naredio i izvršio zločine, da možemo pokopati tijela svih žrtava, ali i poslati poruku da nijedan zločin neće imati smisla u vremenu ispred nas, a jednako tako da se riješe svi zločini u BiH - rekao je Čović.

Stradanje civila

Naglasio je kako on lično može doći ovdje pokloniti se žrtavama, kao i onim diljem BiH te i vrlo jasno poručiti da insitucije BiH , pravosudne, istraže zločine, profesionalno,da nijedna politika ne može izvršiti pritisak na istraživanje tog procesa, odnosno, kako je naveo, da niko ne može spriječiti da se kazne oni koji su počinili te zločine.

Obilježavanju godišnjice zločina u Grabovici je prisustvovao i Adnin Hasić, član Udruženja civilnih žrtava grada Mostara.

- Naš stav je da trebamo odati počast svim nedužnim žrtvama koje su stradale tokom agresije u BiH. Bili smo i u Raštanima, Trusini, Ahmićima... Uvijek ćemo biti ovdje i na svim mjestima gdje su stradali civili kako se ne bi zlo više nikada i nikome dogodilo - rekao je Hasić.