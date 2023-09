Postavljanje porodice na funkcije već je dobro poznati scenarij: Ramo Isak čuva staru tradiciju bošnjačkih političara

Na prijedlog federalnog ministra pravde Vedrana Škobića (HDZ), a odlukom Vlade FBiH, u utorak je na poziciju direktora Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici izabran Rusmir Isak, sin ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.



Nakon što je u politici visoke pozicije sebi osigurao i drugi sin Arnel Isak, najpoznatiji po izmišljanju uzrečice „ze“, koji je, nakon pozicije ministra u Zeničko-dobojskom kantonu, sada zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i zamalo njegov dopredsjedavajući, mjesto pod budžetskim suncem našao je i drugi sin Rusmir (29) iz dinastije Isak, koji je imenovan za direktora zeničkog zatvora.

Bez blama

I dok javnost, s pomiješanim reakcijama humora, gorčine i nevjerice, posmatra novu cirkusijadu u režiji bh. vlasti, istovremeno ima i odgovor na pitanje šta je bila cijena glasa porodice Isak za novu Vladu Federacije. Naime, cijena je otvoreno, neskriveno i bahato popunjavanje dobivenih pozicija članovima vlastite familije, bez blama i suzdržavanja, kao i pokušaja bilo koga iz novih vlasti da to na bilo koji način osujeti.

No, da stvar bude gora, Ramo Isak samo nastavlja višestoljetnu tradiciju Bošnjaka. Zapravo, on ne radi ništa što već nisu njegovi brojni prethodnici, samo on to radi mnogo otvorenije, bestidnije, transparentnije od svojih prethodnika.

Fehim Spaho 1938. postavljen je za reisa Islamske zajednice u BiH. Iako je poznato da je imao problema s alkoholom, to nije bila prepreka da bude postavljen na ovu funkciju jer je imao najbolju moguću referencu – bio je brat Mehmeda Spahe, neprikosnovenog bošnjačkog lidera u tom periodu.

Kao što je i Bakir Izetbegović pola stoljeća poslije imao najbolje kompetencije da od svih ljudi bude baš on savjetnik svom ocu u ratnom kabinetu, jer ipak se radilo o neprevaziđenom političkom kapacitetu i velikom političkom znalcu. I Bakir će nastaviti tu tradiciju pa vlastitu ženu postaviti za šeficu KCUS-a i neformalno šeficu svega čega je bilo moguće da bude šefica. Ipak je i ona imala najbolje moguće kompetencije kao supruga predsjednika.

Na budžetu

Od bivšeg član Predsjedništva Šefika Džaferovića veći dio porodice završio je na budžetu, kao što je i Fadil Novalić, i pored svih firmi koje posjeduje, uhljebio kćerku u državni sektor.

Jer prosječni bošnjački političar, osim što brine za porodicu, brine i da ta porodica ne bude zaposlena nigdje drugo nego na budžetu, jer samo budžet je "siguran posao". I mogli bismo unedogled.

Ramo Isak čovjek je "izgrađen" u takvom sistemu vrijednosti i tipični je izdanak svog naroda. Radi ono što su i generacije bošnjačkih vlastodržaca prije njega, samo što je on prvi kojem je to, očigledno, skroz normalno. Samo što normalno nije, i polako, ali sigurno nas vuče ka dnu.

Jedenje kolača

Očigledno je da nova vlast nije kompaktan i organiziran tim, nego kompromisni skup pojedinaca koji su razdijelili kolač vlasti i svako sa svojim komadom može da čini šta mu je volja. Samo taj, očito neophodni preduvjet izbacivanja SDA mogao bi na kraju i preskupo da košta novu vlast, jer se tragedija u obliku farse ponavlja u obliku prezimena Isak. Graditi kompletnu političku platformu na priči o borbi protiv kriminala, korupcije i nepotizma svojih prethodnika, a onda završiti pod palicom oca i sinova Isak scenarij je kojeg se ni montipajtonovci ne bi dosjetili.