Duraković: OHR-u sam poslao jasnu poruku da nemam isto mišljenje kao Dodik

Potpredsjednik administrativne jedinice Republika Srpska Ćamil Duraković kazao je u izjavi Feni da je Uredu visokog predstavnika (OHR) poslao jasnu poruku da nema isto mišljenje kao vladajuća struktura u Banjoj Luci, odnosno kao predsjednik RS Milorad Dodik i njemu slični.

Duraković je istakao da ne zna zašto je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) odustao od sastanka najavljenog za danas u Banjoj Luci.

Nepoznat razlog otkazivanja

- Sastanak je otkazan iz nekih njima poznatih razloga. Mi smo narod koji je konstitutivan i koji polaže pravo na ove institucije - poručio je.

Podvlači također da je Ustavom verifikovana pozicija u smislu predstavljanja Bošnjaka u tim entitetskim institucijama.

Opozicija nije alternativa Dodiku

Duraković je naglasio da je odustajanjem opozicija pokazala da apsolutno nisu nikakva alternativa vladajućoj strukturi te da nemaju političke hrabrosti da istupe izvan okvira onog što zagovara Milorad Dodik.

- On ih, ustvari, i prisiljava da ne smiju odstupiti od ove retorike koju on provodi. To je njihov kukavičluk. Sada je kristalno jasno da smo uvijek bili u pravu i da opozicija nije nikakva alternativa vladajućoj koaliciji u Banjoj Luci - zaključio je Duraković.