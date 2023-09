FHMZ: Još danas sunčano, narednih dana kiša

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena.

U Sarajevu sunčano uz malu, poslije podne i umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena.

Pogoršanje vremena

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom uglavnom na području Krajine, sjeveru i sjeveroistoku. Vjetar slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni.

U petak u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina su mogući u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne i sjeveru Hercegovine. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Svježije jutro ugodno će djelovati na većinu ljudi, a osjetljive osobe neće osjećati tegobe u vezi njihovih bolesti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana, usljed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine.