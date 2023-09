Nešić: Ubrzane EU integracije su jedina garancija prosperiteta i mira na Balkanu

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić učestvuje na ministarskoj konferenciji Berlinskog procesa u Tirani, na kojoj ministri unutrašnjih poslova regiona i predstavnici Evropske unije razgovaraju o rješenjima za zajedničke sigurnosne izazove. Stabilnost država



Nešić je posebno potencirao doprinos BiH i zemalja regiona u očuvanja kolektivne evropske sigurnosti.

- Nigdje više nego u sektoru sigurnosti zapadni Balkan ne pokazuje svoje potencijale da bude dio zajedničkog prostora Evropske unije i da zaslužuje svoje mjesto u Evropskoj uniji. Sigurnost je ključ za stabilnost država, privrede, razvoja i međusobnog povezivanja. Zato mi dozvolite da snažno podržim one u EU koji vide da je brzina našeg pridruživanja interes same EU. Dozvolite mi i da kritikujem one koji bi naš put da prolongiraju beskonačno, učine ga težim i nedostižnim - kazao je Nešić.

Naveo je da cyber sigurnost, migracije i organizovani kriminal ne poznaju granice, gdje kriminalne grupe ostvaruju veoma štetan utjecaj na privredni i ekonomski razvoj, te da je zbog toga potreban snažan, koordinisan i zajednički regionalni i evropski odgovor.

Govoreći o doprinosu Ministarstva sigurnosti BiH, Nešić je istakao evidentan napredak u procesu jačanja integrisanog upravljanja granicom, što pokazuju i izvještaji Evropske komisije o napretku BiH u ovoj oblasti. Osim poboljšanja infrastrukture, na graničnim prijelazima uspostavljen je i sistem automatskog očitavanja registarskih tablica i videonadzora, što je unaprijedilo granične provjere i nadzor granice.

Sigurnosni sektor



- Ministarstvu sigurnosti BiH predstoji, nadam se, uspješan početak i završetak pregovora s FRONTEX-om. Ministarstvo je riješeno da bude lokomotiva evropskih integracija Vijeća ministara BiH. EUROPOL smo uspješno završili, možemo i FRONTEX. EU molim za razumijevanje kako ne bi propustili šansu da BiH ovim dodatno motivišemo na evropskom putu - rekao je Nešić.

Uputio je i poruku predstavnicima iz Evropske unije.

- Sigurnosni sektor zapadnog Balkana nema i ne traži poštede svjestan svoje odgovornosti u kolektivnoj sigurnosti Evropske unije. Evropska unija neće i ne može biti kompletna dok i posljednji kamen zapadnog Balkana ne bude u njoj. Izvjesnost da proces naše integracije neće trajati čitav život jedne generacije je jedina sigurna garancija prosperiteta i mira na Balkanu. To je jedini instrument kojim se među nama u bliskoj budućnosti uklanjaju granice i podstiče mir. Kao i nekoliko decenija ranije među velikim zemljama Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Hajde da tu priliku ne ispustimo - poručio je Nešić.