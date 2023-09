Predsjednik Sindikata uprave RS: Od dogovora s Dodikom ispoštovano je samo uvećanje od 100 KM

Sve dok pet sindikata koji okupljaju ljekare, policajce, službenike, medicinske sestre, deminere, spasioce, vatrogasce i sve ostale radnike u javnom sektoru koji su stubovi RS, čekaju više od 100 dana na sastanak sa rukovodstvom RS, a dok se Kiko po Palati šeće, nećemo mi na zelenu granu, već pravac na ulicu. Ovo je za Srpskainfo rekao Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS, jedne od pet sindikalnih organizacija koje su za 29. septembar zakazale protest u Banjoj Luci.

Spomenuti portal je Marića pitao da još jednom javnosti objasni zašto i zbog čega članovi Sindikata uprave, Sindikata policije, Sindikata doktora, Sindikata medicinskih sestara i tehničara i Samostalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti izlaze na ulice.

Regres za 55.000 zaposlenih



Marić podsjeća da je tokom prošle godine ovih pet sindikata s Miloradom Dodikom dogovorilo način i koncept povećanja ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru i to za 55.000 zaposlenih, imajući u vidu da ovih pet granskih reprezentativnih sindikata nije prihvatilo prijedlog Vlade RS i nije potpisalo cijenu rada s Vladom RS, već se odlučilo za predaju interpelacije u Narodnu skupštinu.

– Interpelacija je bila jasna, vratite topli obrok i regres za 55.000 zaposlenih, jer ako robijaši imaju pravo na tri obroka u zatvoru, onda i policajci, zdravstveni radnici, radnici u prosvjeti, pravosuđu i javnoj upravi, imaju pravo barem na jedan obrok! Sporazum o povećanju primanja za 55.000 zaposlenih je isključivo produkt Interpelacije ovih pet sindikata koji nisu prihvatili jednostranu odluku Vlade RS o 10 posto povećanja, već su istu konstatovali imajući u vidu da je ta Odluka potpisana 29. aprila 2022., a da je Sporazum nastao nakon odluke o povećanju cijene rada. Za sve prisutne na sastanku između Dodika i ministara, kao i predstavnika ovih pet sindikata, je bilo jasno da se razgovara o dodatnom povećanju koje će biti ekvivalent naknadama za topli obrok i 1/12 regresa (otprilike 260 KM), osim premijeru Viškoviću ali to i ne čudi jer ga Milorad Dodik nije ni zvao na taj sastanak. To je istina i realnost – tvrdi Marić.

Tekst tog Sporazuma je, dodaje on, verifikovan između sindikata i ministara, gdje opet premijer nije bio prisutan.

– Valjda nam to nešto govori da ga se u ovom procesu ništa nije ni pitalo, zato i ne treba da čudi što zbunjeno pita sindikate šta nije ispoštovano. Od dogovora između Milorada Dodika i pet sindikata u vezi s povećanjem primanja jednako ekvivalentu toplog obroka i 1/12 regresa ispoštovano je uvećanje od 100 KM u avgustu mjesecu i ništa više! Povećanje od pet posto koje je uslijedilo od prvog januara za one radnike čija primanja su bila ispod republičkog prosjeka, je dogovor između Dodika i sindikata, kako bi se ublažio jaz i socijalna nepravda koja je izvršena kroz uvećanje cijene rada od 10 odsto iz razloga što je čistačica dobila povećanje 60 KM, dok su direktori dobijali po 400 KM. Dakle u Sporazumu je jasno definisano da će se izvršiti analiza prihoda i rashoda, te srazmjerno uvećanju troškova uvećati i primanja, jer da bi se zahtjev u potpunosti ispoštovao svaki radnik treba da dobije još po 160 KM uvećanja. Kome to nije jasno u Vladi, onda se pravi naivan – poručuje Marić.

Oprobana matrica



Kako kaže, dodatno opredjeljenje za izlazak na ulicu je opstrukcija zaključivanja posebnog kolektivnog ugovora za 65.00 zaposlenih u lokalnim zajednicama i posebnog kolektivnog ugovora za više od 5.000 zaposlenih u javnim službama RS, neuplaćeni doprinosi za zdravstvo zaposlenima u sektoru zdravstva i javne uprave, milioni neplaćenih prekovremenih radnih sati koji su ovi radnici poklonili RS.

Osvrnuo se i na napade na sindikate, od medija pod kontrolom vlasti u RS.

– Naravno, matrica je već oprobana, svakog ko se odluči da kaže da Vlada RS ne radi dobro svoj posao, odmah optuži da je izdajnik i strani plaćenik! U našim redovima postoji veliki broj djece poginulih boraca, boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS, patriota koji su časno branili ovu zemlju, zato glavnim urednicima tih medija poručujemo da nećemo ostati nijemi na optužbe i laži koje ovih dana s ciljem diskreditacije sindikata šire putem njihovih medija – naglašava Božo Marić.