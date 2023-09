Zubić o slabom upisu na "nastavničke fakultete": Iznenađenje ili surova realnost

Poznati bh. i ugledni sarajevski profesor Vedran Zubić statusom na Facebooku skrenuo je pažnju na probleme u obrazovanju.

U početku svog statusa naveo je da su ga prije nekoliko dana zvali da komentira slab upis na "nastavničke fakultete".

- Srećom bio sam na odmoru i kasno vidio poruku - započeo je Zubić i dodao:

- Ali zaista treba svakog da začudi zbog čega je na biologiji (nastavnički smjer) upisano 0 (NULA) studenata!? Ni drugi fakulteti i smjerovi nisu mnogo bolji. Baš iznenađenje! Ili sasvim normalna realnost!

Poslije škole pa lagano na biro

Kako su ovi ljudi čudni pa ne žele da "troše" vrijeme i novac 5-6 godina i uče pa poslije lagano 10 godina na biro, 15 godina rada u tri škole da se "nabere" norma, da sprovode neke "reforme" koji su zamislili ljudi po nekim kancelarijama i sve to za laganih 600 eura mjesečno!

Baš su ovi novi studenti čudni! Treba ovome dodati i da se svi petljaju u taj posao i da morate trpiti pozive i galame od "člana savjetništva savjetnika mentora pomagača držača stolice zamjeniku sekretara mjesnozajedničke organizacije poznatog člana stranke za bolje sutra" koji vozi auto vrijednosti vaše petogodišnje plate.

Ističe kako su svi postali stručnjaci za didaktiku, psihosomantiku, pedagoške standarde, planove i programe, sisteme ocjenjivanja, testove, načine predavanja i da su podložni kritici od ministarstva do konobara, uz dužnu ispriku ljudima koji se bave ovim poslom.

Ovo je činjenica

- I sve to za 600 eura... Za nekoliko godina, maksimalno 20, više neće biti ljudi koji će učiti djecu. I to je činjenica! A onda će oni roditelji koji imaju novac to moći plaćati, a ostali!? Oni nek glasaju - ističe Zubić.

Naveo je i razloge za to:

1. Ne znam nijednog kolegu nastavnika čije se dijete školuje za nastavnika. Inače su to bila obiteljska zanimanja (moji roditelji su profe). Moj sin je daleko od toga.

2. Ne znam da neko dijete kroz igru više želi da bude učitelj/ica. Više bi ih bilo influenser. To je dio ekonomske politike. Djeca prate medije i vide šta je "uspješno".

3. Ne znam osobu iz obrazovanja koja je zadovoljna odnosom društva i države prema obrazovanju.

4. Najbolji učenici već godinama idu na tehničke (IT sad dominira), medicinske i srodne fakultete. Nastavnički smjerovi se uglavnom "popunjavaju" od učenika koji su imali slabiji uspjeh.

5. Ne znam inženjera koji će raditi u školi za 600 eura. Kako otvarate IT smjerove? Možete i za astronaute, ali gdje su vam nastavnici?

6. Prije četvrt stoljeća je svaka mjesna zajednica počela školovati kadar. To je sad svakako došlo na naplatu jer se tržište zasitilo.

Krpljenje normi za penziju

7. Prije mjesec sam imao aktiv/seminar. Sa 46 godina bio sam jedan od mlađih kolega u sali. Umjesto smanjivanja norme i djelovanja na edukaciju mlađih mi eksploatiramo nastavnike i "krpimo" im norme dok ne odu u mirovinu.

8. Realno nastavnici i ne treba da postoje kad ima wikipedija i youtube. To je mišljenje ljudi!

Već sada nemate nastavnike za brojne znanosti i nastavne predmete. Uglavnom će se u školama zapošljavati "čuvari i kontrolori"!

9. Još ne znam osobu koja je otišla iz nastave pa se vratila u nju. Onih 10% što se nije snašlo, a i to "ganja" da bude nešto drugo. Čudi me da ne žele u nastavu jer je tamo 4 mjeseca raspusta i samo malo se priča sa djecom!?

10. Nema društvene svijesti o potrebi za obrazovanjem niti poštovanja. To je velika greška koja dolazi na naplatu.

- Baš su čudni ovi novi studenti pa ne žele da se školuju za nastavnike. Ili su samo ekonomski dovoljno pametni!

Zbog ovoga uskoro možete "ugasiti" nastavničke smjerove jer je to ekonomski neisplativo držati "u životu". To je realnost!

Zato cijenite misionare i one koji to vole!

P.S. Napisano prošle godine. Plata je malo veća zbog inflacije i sad imam 47 godina. Nisam zabilježio druge promjene - istakao je Zubić.