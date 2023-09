Intervju Kristijana Šmita za "Dnevni avaz“ izazvao potres u RS: Ko je iz opozicije tražio smjenu Milorada Dodika

Intervjuu visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt), u kojem je, između ostalog, kazao da su lideri opozicije iz RS od njega tražili da iskoristi bonske ovlasti i smijeni Milorada Dodika, izazvao je tektonski potres u bh. društvu, posebno u njenom entitetu Republika Srpska.

Pozicija optužuje

Lideri opozicionih stranaka su negirali Šmitove navode, dok su, s druge strane, političari iz vladajuće koalicije njegove tvrdnje vidjeli kao još jedan dokaz izdaje od opozicije u ovom entitetu i njenog služenja stranim interesima.

Članica Predsjedništva BiH i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović kazala je kako podaništvo opozicije prema strancima traje mnogo duže nego Šmitovo lažno predstavljanje u BiH.

- To što je on javno priznao da su tražili Dodikovu smjenu jeste poražavajuće za opoziciju, ali nije iznenađujuće. Vjerovatno bi još šokantnije bilo saznanje šta su Šmitu nudili zauzvrat i kako bi mu se za to odužili - rekla je Cvijanović.

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac u izjavi za „Avaz“ kazao je da je savez Šmita i opozicije „đavolji pakt protiv RS“.

- Narod jednostavno neće opoziciju. Građani RS ne trpe one koji su servilni međunarodnoj zajednici i bošnjačkim političkim strukturama - kazao je Košarac.

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić kazao je kako Šmit ostrašćeno blati svoje dojučerašnje podanike iz opozicije u Republici Srpskoj. Zvanično se oglasio i SNSD, čiji je portparol Radovan Kovačević kazao da je Šmitov intervju skandalozan.

- Ovo je katastrofalno, zabrinjavajuće, štetno i skandalozno na nekoliko nivoa - kazao je Kovačević.

Lider PDP-a Branislav Borenović u izjavi za „Avaz“ kazao je kako je Šmitova izjava „podmukla“.

- Sada je potpuno jasno da je ovo sve dogovorena igra s Dodikom i da se ne preza od obmana, podvala i podmetanja s ciljem zaustavljanja bilo kakvog otpora vladajućem režimu u RS i BiH - kazao nam je Borenović.

Predsjednik Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak kazao nam je da od intervjua u „Avazu“ za njega nema dileme da „Šmit radi za Dodika i SNSD“.

- Gospodin Šmit bi trebao znati da ljudi svakodnevno bježe iz RS, glavom bez obzira. U političkom, demokratskom, finansijskom i moralnom smislu, SNSD je razorio naše društvo. Okupirali su pravosuđe, korupcija je na svakom ćošku, javni servis RTRS je stranačka televizija, za klevetu se ide u zatvor, na izborima se krade, biračima se prijeti, ucjenjuju se, RS je Sjeverna Koreja na Balkanu.

Za Šmita je to uredu, pa se još obrušava na opoziciju lažima, kao u vrijeme komunističkih tajnih policija. Možda je vrijeme da konačno odgovori zašto, kada je već mijenjao izborna pravila u dva navrata, nije uveo skeniranje listića, otisak prsta za potvrdu identifikacije birača, videonadzor, tzv. paket za poštene izbore? I zašto to neće uraditi ni prije narednih izbora - istakao je Crnadak.

Milan Miličević, predsjednik SDS-a, optužio je Kristijana Šmita da iznosi laži, kazavši da s njim nikada nije razgovarao.

- Očigledno je, prosto nevjerovatno, ali izgleda da je istinito da jedan diplomata iz velike svjetske sile kao što je Njemačka govori neistinu. On laže, jer ako ne laže, onda neka kaže s kim je on to pričao i šta je pričao - kazao je Miličević.





Trivić se sastala

Jelena Trivić, kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske, kazala je da Milorada Dodika ne priznaje za predsjednika, optuživši ga za izbornu krađu.

- S Kristijanom Šmitom sam se sastala u junu prošle godine i jedino što sam mu o Dodiku rekla je da ću ga pobijediti na izborima - rekla je političarka.

“Svi u zatvor”

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kazao je da bi predstavnici opozicije mogli i trebali krivično da odgovaraju, precizirajući da ovakve postupke tretira Krivični zakonik RS, u kojem piše da oni koji pozivaju na rušenje demokratski izabranih predstavnika vlasti RS trebaju biti kažnjeni kaznom zatvora do osam godina.

- Zato je važno doći do pojedinaca koji su, predstavljajući navedene opozicione stranke, sjedili sa Šmitom, davali mu legitimnost, tražili da se grubo miješa u politički život RS i BiH i da njih dovede na vlast tako što će smjenom Dodika poništiti demokratsku volju naroda RS. To mora biti istraženo do kraja - rekao je Kovačević za RTRS.