Dodik ponovo napao Šmita: Samo prevarant može reći da je 9. januar nastao na žrtvama

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt), gostujući u Pressingu na N1, poručio je kako je "ubijeđen da će naredni 9. januar izgledati drugačije.

- 9. januar je praktično nastao na žrtvama, teretu koji nose žrtve Srebrenice. Ne mogu dopustiti da se to događa. On je predsjednik RS, nije predsjednik Srba već multietničkog entiteta u BiH. U njemu su i Bošnjaci i Hrvati. Mi ćemo u međunarodnoj zajednici zbog toga u narednom vremenu pokrenuti odrađene stvari, za ljude koji su od 1991. do 1995. trpili, da ćemo za njih nešto uraditi. Imam neke stvari već u glavi po tom pitanju, nećemo popuštati - podcrtao je visoki predstavnik.