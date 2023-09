FHMZ: Danas sunčano, tokom poslijepodneva postepeno naoblačenje

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Vjetar slab, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni.

Narednih dana kiša

U utorak jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno naoblačenje. U jutarnjim satima kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i istočnim područjijma Bosne. Poslije podne i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju širom zemlje. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, se očekuju u sjevernim i istočnim područjima Bosne, a poslije podne u većini područja. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Pri tome će, naročito u unutrašnjosti, biti svježije tokom jutra, na što bi hronični bolesnici i meteoropate trebali obratiti pažnju, te se prikladno odjenuti. U ostatku dana toplije i ugodnije u cijeloj zemlji. Na jugu osjetljive osobe bi trebale više povesti računa zbog povećanog indeksa UV zračenja.