Vulić ne odustaje: Tvrdi da entitetska granica postoji

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić poručila je "da granica postoji u svemu, pa čak i u strpljenju, a posebno između entiteta - RS i FBiH." Ona je to prokomentarisala kao reakciju na izjavu visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) da je tvrdnja o međuentitetskoj "granici" lažna.

- Indikativno je da OHR čita samo objave "uplašene" Jelene Trivić, što opet, po ko zna koji put, jasno potvrđuje bliskost aktera i činjenicu da dio međunarodne zajednice nikada nije prežalio što ona nije predsjednica RS, jer bi sa njom lako mogli završiti otimačinu imovine, ukidanje linije razgraničenja između RS i FBiH i sve što im padne na pamet do potpunog uništenja RS. Ali, na sreću po srpski narod i RS, Jelena Trivić je samo jedno veče glumila u predstavi zvanoj "Ja sam predsjednica RS - rekla je Vulić.

Ona je dodala da je jasno "s kim i za koga radiš, i čiji si saveznik kada pored predivne RS i srpskog naroda tražiš zagrljaj OHR-a."

Reagujući na saopćenje iz OHR, povodom bilborda u Republici Srpskoj na kojima piše "Granica postoji", u kojem tvrde da "ne postoji državna granica između entiteta", Vulić je kazala "da u Opštem okvirnom sporazumu za mir na engleskom jeziku piše: Article I: Inter-Entity Boundary Line. The boundary between the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska (the “Inter-Entity Boundary Line”) shall be as delineated on the map at the Appendix", što u prevodu znači: "Međuentitetska granična linija ili linija razgraničenja".

- Tumačite kako hoćete, ali granica postoji. Slobodarski srpski narod je uvijek praštao ali nikada nije tolerisao mučenje i ponižavanje kakvo konstantno nad svima nama vrši međunarodna zajednica i politički, isfrustrirani turista Šmit - zaključila je.