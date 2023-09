Kazaz: Dodik je izvođač radova za miniranje temelja RS

Univerzitetski profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz večeras je u emisiji Izvan okvira govorio o trenutnoj političkoj situaciji u BiH usljed novih previranja u odnosima koji rezultiraju novom krizom u BiH.

- Ono što treba odmah reći da stanje krize u BiH traje zapravo od Dejtonskog sporazuma do danas, pri čemu imamo mali period od završetka rata do 2006. godine napretka zemlje i stalnog održavljenja nečega što je u Dejtonu stvoreno kao konsocijalno konfederalno-federalna zemlja - kazao je Kazaz na početku razgovora.

Ističe da je 2006. godine zaustavljeno napredovanje zemlje.

- 2006. godine Aprilskim paketom je zaustavljeno napredovanje zemlje, a RS se od tada podržavljuje, kriza FBiH raste i tako raste kriza na državnom nivou. Nakon ovih izbora prisustvovali smo nečemu što je mogući preokret u politici BiH, a to je da je Dodik na svoju politiku dobio odgovor u politici kompromisa. Tako je razoružan i morao je naći novog protivnika, našao ga je u međunarodnoj zajednici.

Ako pogledamo šta su sve uradili strani zvaničnici, Marfi, visoki predstavnik itd, Dodik je u jednom trenutku bio konstitutivan političar i onda je zaratio sa međunarodnom zajednicom. Mislim da većeg stepena krize nema, pri čemu je kriza iz institucija sistema prebačena na međunarodni plan -rekao je Kazaz.

Dugoročno odgovara BiH

Kazaz je poručio da jedan takav scenario u kojem Dodik ide u pravcu sukoba sa međunarodnom zajednicom dugoročno odgovara BiH.

- Jedan takav scenarij u kojem Dodik ide u sukoba međunarodnom zajednicom odgovara BiH dugoročno i vodi RS ka potpunom pražnjenju ka ekonomski neodrživom entitetu. BiH ima šansu da dobije datum otvaranja pregovora sa EU, to znači povlačenje velikih sredstava iz EU, rješavanje ekonomske krize, pokretanje projekata i podržavljenje zemlje. Nas na tom putu čeka pitanje državne imovine, pitanje Ustavnog suda i pitanje rješavanja Izbornog zakona. Kada dođu ta pitanja na dnevni red, mi zapadamo u novu krizu.

“Iz onog stenograma koji je objavio gospodin Saracin može se vidjeti da je Njemačka poslala prijeteće poruke. Ima jedan zanimljiv dio gdje gospodin Sarazin govori o potencijalnoj valuti koju bi RS trebala da upotrebljava, a Dodik ironično govori da je to rublja - naglasio je Kazaz.

Bez priznanja

Govoreći dalje, Kazaz je kazao da niko od važnih zemalja u svijetu osim Rusije ne bi priznao samostalnost Republike Srpske.

- Niko od važnih zemalja osim Rusije ne bi priznao samostalnost RS. Moram priznati nekad da navijam za taj scenario jer je to očito jedini način da se Dodik sruši kao političar. Navijam za rušenje Dodika kao političara jer je regionalna smetnja, ruski igrač i unosi nered i haos u naše živote. On u jednoj samostalnoj RS, u ekonomski neodrživom entitetu, morao bi da izvrši potpuni remont, tako da od samostalnosti RS, totalitarni Dodik jasno je da neće ništa poduzeti.

Ekonomske sankcije Dodika stežu, samim tim i građane RS, stezat će ga još neko vrijeme i mogu proreći Dodikovo trajanje, recimo do narednih izbora. Ako ih dobije, recimo još 2-3 godine. Dodik je izvođač radova za miniranje temelja RS. Da li je on svjestan situacije, ne znam. Da li su političari u RS svjesni, ne znam. To je ono što je scenarij koji je očigledno vidljiv. Bliži scenarij jeste da će Dodik voditi veliku bitku oko državne imovine sa Šmitom. Šmit će imovinu proglasiti državnim vlasništvom i doći ćemo do velike krize. Čeka nas velika kriza, ali ovog puta kriza u kojoj je Dodik unaprijed osuđen da bude gubitnik - zaključio je profesor Enver Kazaz.