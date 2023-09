Bakir Izetbegović kontinuirano nanosi štetu: Udario na SAD i EU, priziva "muslimane"

- Opasna je zato što je BiH trasirala svoj put prema EU i NATO-u i sada vidimo da ta neka uzmicanja Izetbegovića, pogotovo kada je riječ o NATO-u, mogu slobodno reći, nisu bila slučajna. I to danas zaista ima drugu dimenziju kada on nastavlja vrlo glasno s tim antiameričkim i antievropskim narativom. U islamskim zemljama BiH ima dugogodišnje važne i iskrene prijatelje. Ti ljudi shvataju, s njima komuniciram vrlo često, i podržavaju naš evropski put. Svjesni su da smo mi evropska zemlja, da BiH svoju budućnost vidi unutar EU. Velika su podrška na tom putu - istakao je ministar Konaković.

- Više puta je pokazao, pa čak i meni direktno se obraćao, da mu je stranka na prvom mjestu, a država i narod na nižim mjestima na nekim njegovim ljestvicama. To što on radi, a radi kontinuirano, mene ne iznenađuje. Ali zaista, to mogu odgovorno tvrditi, štetno je za BiH. BiH je suštinski most između Istoka i Zapada, svi naši prijatelji s Istoka to razumiju i šteta je što uzbunjuje i taj dio svjetske političke scene samo zato što SDA ne uživa vlast u BiH - naglasio je Konaković.

Moderna nacija

Dodao je da takva vrsta radikalizma pogoduje i odgovara drugom radikalizmu. Pri tome misli na Milorada Dodika i vezivanje za Rusiju.

Profesor i politički analitičar Enver Kazaz za „Avaz“ je naglasio da Izetbegovića treba podsjetiti da su najbolji prijatelji Bošnjaka i BiH u ratu i poslije rata bile SAD i EU.

- Pravi višestruku štetu BiH i Bošnjacima kada ih konfrontira sa Zapadom i kada targetira SAD kao zemlju neprijatelja Bošnjaka. Na taj način on Bošnjake izolira slično kako Srbe izolira Dodik na međunarodnom planu vezujući ih za Rusiju. Izetbegovićevo vezivanje Bošnjaka za arapski svijet ne može donijeti ništa dobro BiH budući da je taj arapski svijet razjedinjen, obilježen međusobnim sukobima i rastućim nacionalizmima te autokratskim režimima - kazao je Kazaz.

Nesvjestan je Izetbegović, kaže, povijesnog trenutka u kojem je veoma jasno da je BiH zbog rata u Ukrajini ušla u zonu interesa NATO pakta i EU.

- Izetbegović u konačnici Bošnjake vraća na stadij vjerske zajednice i svodi njihov identitet na vjerski, umjesto da ih uvrsti u moderne nacije koje se zasnivaju na institucionalizaciji svog identiteta, političkoj, kulturološkoj i svakoj drugoj artikulaciji tog identiteta. Vrlo opasna neznalica je dala intervju televiziji Al Arabiya, neznalica koja Bošnjacima veže omču oko vrata i vraća ih u narative koji ništa dobro ne mogu donijeti ni državi ni bošnjačkoj naciji - naglasio je prof. Kazaz.

Politička štetočina

Prof. Kazaz je rekao da je SDA, dok je bila na vlasti, bila poslušnička politička partija koja je svojim poslušništvom prema Zapadu i zapadnim silama zapravo prikrivala ogromnu korupciju, kriminal, nepotizam i urušavanje institucija sistema.