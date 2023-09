Veće količine grada pogodile Željezno Polje kod Žepča

Sutra u većem dijelu zemlje jutro pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Poslije podne lokalno slaba kiša je moguća u centralnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 °C.