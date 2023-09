U današnjem izdanju "Dnevnog avaza" čitajte: Trebaju li bh. aerodromi ići pod koncesiju

U današnjem izdanju „Dnevnog avaza“, najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Trebaju li bh. aerodromi ići pod koncesiju.



Ako otvorite stranicu Aerodroma u Tirani, vidjet ćete da iz glavnog grada Albanije danas polijeće oko 70 letova. S druge strane, s Međunarodnog aerodroma Sarajevo svega 17.

Policija nije pronašla treću osobu u „Toweru“: Plaćene ubice imale pomagača u Sarajevu. Tužilaštvo KS predložilo je pritvor za državljane Srbije Dušana Jovanovića Gibu i Darka Dulovića, koje su pripadnici MUP-a KS, u saradnji s Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA), uhapsili prije tri dana u „Sarajevo Toweru“.

Komentar dana "Imaginarne granice i druge psihoze" napisala je Nerma Ajnadžić.

Najavljuju izlazak na ulice: Pacijenti umiru čekajući lijek! Članovi udruženja oboljelih od melanoma, karcinoma dojke, reumatoidnog artritisa i raka prostate u julu su održali mirno okupljanje ispred Federalnog parlamenta te upozorili da vremena više nema jer u nedostatku lijekova pacijenti s liste čekanja, na kojoj je već više od 1.500 imena, umiru.

Cijene nafte skočile treću sedmicu zaredom: Na pumpama u BiH dizel debelo prelazi tri KM. Prema mjesečnom biltenu cijena naftnih derivata Federalnog ministarstva trgovine, maloprodajne cijene dizela u avgustu su bile više za 8,8 posto u odnosu na juli.

Ličnost dana je Džo Bajden: Podrška Amerike.

Nakon agresije susjedne Rusije na Ukrajinu: Buknuo novi rat na rubu Evrope. Vojne snage Azerbejdžana jučer su pokrenule artiljerijski, a potom i pješadijske napade u regiji Nagorno-Karabah, koja je pod kontrolom armenskih snaga.

Život u domu uz brojne izazove: Studentima po većana cijena smještaja, a u vjeti ostali loši.

Osnivač i vlasnik „Svjetlosti“ prof. dr. Nikica Gabrić za „Avaz: Operirali smo predsjednike, sportiste, holivudske glumce.

Napad u srcu Baščaršije: Hatić upucan u nogu.

Agonija porodice Ferhatović iz sela Čuništa kod Olova se nastavlja: Budim se s jednim pitanjem „gdje je nestao moj Hamid“.

Za njima uzdišu mnogi muškarci: One su seksi mame. Dobna granica za epitet “seksi” više ne postoji, pa mama može biti zgodna i u 20-im i u 40-im godinama.

Klub građen krvlju i znojem navi jača sada igra Ligu prvaka: Od ruba ponora do utakmice s najvećim. Ako bismo u svijetu fudbala tražili priču ala Pepeljugina, to bi bila sigurno bajka Union Berlina. Od malešnog kluba koji je bio u sjeni mnogo slavnijeg gradskog rivala Herte, navijača koji su davali krv da spase tim ponora, do ekipe koja će debitirati u Ligi prvaka.

