Osnivač i vlasnik "Svjetlosti" prof. dr. Nikica Gabrić: Operirali smo predsjednike, sportiste, holivudske glumce

Na velikoj svečanosti, u prisustvu 500 zvanica iz Njemačke, Švicarske, Italije, Austrije, Slovenije, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova, Srbije i Hrvatske, u četvrtak će u Zagrebu biti proslavljen 25. rođendan Klinike „Svjetlost“, vodeće oftalmološke ustanove u regionu.

Osam dana kasnije, na kongresu s učesnicima iz 14 država svijeta bit će prezentirani dometi savremene oftalmologije.

Svjetske kompanije

Kada je, 1998. godine, osnivao “Svjetlost”, prof. dr. Nikica Gabrić, ekspert koji je u 17 država svijeta obavio desetine hiljada operacija, disciplina refraktivna hirurgija nije ni postojala. Prvi korak napravio je uz podršku profesora Krešimira Čupaka, doajena hrvatske oftalmologije, postao vlasnik prvog lasera u ovom dijelu Evrope, a onda je, kaže, sve krenulo kao u videoigri, s jednog na drugi, viši nivo.

- U početku sam morao kupiti svu opremu, zaposliti ljude, dizati i vraćati kredite. To je bilo vrlo stresno, ali sam u tome uživao. Danas više ne moram kupovati opremu, već mi svjetske kompanije daju da za njih istražujem njihove prototipove i da im javljam šta treba mijenjati. Kad vas odabere „Johnson&Johnson“ ili “Schwind”, svjetski proizvođač lasera, to ne možete kupiti, ne možete biti član neke partije ili naći vezu da vam to daju - kaže Gabrić za “Avaz”.

Onda je „Svjetlost“ “upalio” i u Sarajevu, Splitu, Banjoj Luci, Prištini, Skoplju, Subotici, Novom Sadu i Budvi.

- Neke od „Svjetlosti“ su učinile da se pomakne struka, tehnologija, ljudi, a neke, nažalost, nisu mogle slijediti vrlo stroge principe. Moj pristup u edukaciji je “trenirajte kao specijalci, jer jedan specijalac vrijedi kao 100 vojnika”. Ko kod mene završi specijalizaciju, može raditi bilo gdje u svijetu - dodaje Gabrić.

Lasersko skidanje dioptrije, ultrazvučna operacija katarakte, operacija vitrektomije, liječenje povišenog očnog pritiska, plastični i rekonstruktivni zahvati na kapcima, samo su neke od usluga dostupnih i u sarajevskoj “Svjetlosti”.

Premijeri i ministri

- Operirali smo osam predsjednika država i premijera, više od 30 ministara iz regije, tri šefa obavještajnih službi, 20-tak ambasadora, visoke dužnosnike vjerskih zajednica, šeike, vrhunske sportiste, pa do holivudskih glumaca Franka Nera (Franco), Armanda Asantea (Assante), Tima Rota (Roth) ili supruge bivšeg američkog predsjednika Donalda Ivane Tramp (Trump) - ističe profesor Gabrić.