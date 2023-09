FHMZ: Danas oblačno sa mjestimičnim pljuskovima

Danas se u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne.

Lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepena.

Trodnevna prognoza

U subotu 23.09.2023., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša, jači pljuskovi i grmljavina se očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a u ostatku dana i tokom noći u cijeloj zemlji. Širom zemlje se očekuju lokalno inzenzivnije padavine, što može uzrokovati pojavu bujica i urbanih poplava. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 21 do 27, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepena.

U nedjelju 24.09.2023., oblačno i osjetno svježije vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

U ponedjeljak 25.09.2023., pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u centralnim, istočnim, sjevernim područjima Bosne, na istoku i jugoistoku Hercegovine se očekuje kiša. Krajem dana i tokom noći na istoku, jugoistoku Bosne i istočnim područjima Hercegovine lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

Biometeorološka prognoza

Tmurno vrijeme, praćeno padavinama i južinom, uslovljava nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja, dekoncentracije, u noći problemi sa snom. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni.