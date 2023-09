Helez: Ne mogu da shvatim da neko ide u džamiju, a da je opterećen krađom i korupcijom

Zukan Helez, ministar odbrane BiH bio je večerašnji gost "Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem" na Face TV.

- Dodik se krevelji po šatorima. Najpoznatije ličnosti ispod šatora su buzdovan Dodik i Zmaj od Šipova. Konobarima je za Dodika vrh, on ne izlazi ispod šatora. On je pri kraju, politički. Dogovarao je bijeg iz BiH, to je tačno. Bilo je govora o tome ko će ga naslijediti kad on ode.



Bosna će opstati

Dodik i SNSD na narednim izborima će proći gore od SDA. Ovo im je zadnja vlast. Za dvije-tri godine niko živ neće spominjati Dodika niti će se znati ko je. Bosna će opstati. U RS živi oko 700.000-800.000 ljudi. Opštine su puste.

U Banju Luku mogu dovesti 50.000-100.000 ljudi. Dodik bi to jedva dočekao. On ne smije praviti veće incidente jer bi RS nestala. Secesija bi završila tragično. O Dodiku je upoznat cijeli svijet i pomno pratimo šta se dešava. On je miš - rekao je Helez i nastavio:

Izdajnici države

- Bisera Turković je predložila izmjene odluke o integracijama u NATO, a podržali su ministri iz SDA. Tom odlukom je nastala Komisija za saradnju sa NATO-om, umjesto dotadašnje Komisije za saradnju koja je bila garant da ćemo postati članica. To su izdajnici BiH, nisu nikakve patriote. SDA je dogovorila izgradnju muzeja HVO-a, to je druga izdaja. Prodali su i naoružanje iz kasarne u Bihaću. Selmo Cikotić je u tome učestvovao.

Prilikom posjete, papa mi je rekao da više cijeni nevjernika nego lažnog vjernika. BiH je puna lažnih vjernika. Ne mogu da shvatim da neko ide u džamiju a da je opterećen krađom, kriminalom i korupcijom. Omladina jedne stranke ode petkom na džumu, a navečer su u restoranima i kafanama mrtvi pijani. Volio bih da je reis stao iza onih što su drva “ukrali”, iza onih koji su branili ovu državu. Nije progovorio za njih nego za Fadila Novalića.