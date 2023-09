Višković: Nema toga ko će nametnuti da RS ostane bez imovine, to bi de facto značilo njeno ukidanje

Republika Srpska ne učestvuje u radu radne grupe koja se bavi državnom imovinom, a koju je formirao Ured visokog predstavnika (OHR) , izjavio je za Aktuelni intervju BHRT-a premijer Republike Srpske Radovan Višković.

- To nije Zakon o državnoj imovini nego je to imovina koju koriste institucije vlasti u Republici Srpskoj i to je odgovor na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je na neki način pokušao, meni iz nepoznatih razloga, da se miješa u pitanja, iako bi Ustavni sud trebalo da bude zaštitnik Ustava, a ne da bude "rušilac" Ustava - rekao je Višković.

"Imovina pripada entitetima"

On tvrdi da imovina pripada entitetima i da će tako i ostati.

- Zbog vaših gledalaca i svih građana Bosne i Hercegovine želim napomenuti da je pitanje privatizacije, koja je rađena prije više od 20 godina, i tada se Ustavni sud oglasio i rekao da privatizaciju državne imovine provode entiteti. To znači da i tada nisu imali argumente, a nemaju ih ni danas. Da imovina ne pripada entitetima, oni bi tada rekli da entiteti to ne mogu da rade. Svih ovih 28 godina od završetka sukoba u Bosni i Hercegovini, na neki način, otvarana su pitanja, vođene polemike, sastanci u prisustvu tih istih koji i danas pokušavaju nešto da kreiraju, kada se govorilo o vojnoj imovini, perspektivnoj i neperspektivnoj. Rečeno je samo da će perspektivna imovina pripadati Bosni i Hercegovini, a ostala entitetima, odnosno lokalnim zajednicama na području jednog ili drugog entiteta - rekao je Višković.

On smatra da rješenje ne može biti nametnuto i da niko u Republici Srpskoj takvo rješenje neće prihvatiti.

- Ovo je pitanje riješeno, nema toga ko će nametnuti da Republika Srpska ostane bez imovine, to je de facto ukidanje Republike Srpske. Mi to ne možemo prihvatiti. Prema tome, ja molim da ne idemo tako daleko jer onda ćemo izazvati lančanu reakciju koja neće ići u prilog nikome ko živi na ovim prostorima - tvrdi Višković.

O sankcijama

Odgovarajući na pitanje o sankcijama prema u Republici Srpskoj, on je rekao kako ovaj entitet ne trpi sankcije.

- Nisu obustavljeni projekti, i to je zabluda. Pojavi se njemačka vlada koja donosi odluku i koja kaže, ona obustavlja te projekte, a banka, ta ista njemačka banka koja finansira te projekte, kaže: "Mi se ne slažemo sa odlukom naše vlade". Mi pozivamo, dajte nas obavijestite u pisanoj formi da ste odustali od tih projekata. Nisu nas nikad obavijestili. Prema tome, nije sve tako kako se kaže. Ne može ovdje neko da misli kako će se finansirati projekti u Federaciji, a da se zaustave projekti u Republici Srpskoj. To naprosto nije moguće jer saglasnost na sve te projekte treba da prođe Savjet ministara i Parlamentarnu skupštinu i Dom naroda i tako dalje - smatra Višković.

On je ocijenio da je RS u ovom trenutku dovoljno jaka da izmiruje sve svoje obaveze na vrijeme.

- Ukupan javni dug Republike Srpske je danas 39, 6 posto, a javni dug 33,2 posto. Gornja granica za ukupan dug je 60, a za javni 55 posto BDP-a. Vidite li vi koliko prostora ima Republika Srpska, uslovno rečeno, za zaduženje - upitao je on.

Također, Višković je kazao da radnici u ovom entitetu nisu nezadovoljni, već da "pojedinci prave spinove".