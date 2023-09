Napredak ili nazadak u ispunjavanju uvjeta: Na EU putu od BiH bolje sve zemlje

Uprkos pokušajima dijela političara da se pomaci u ispunjavanju evropskih prioriteta – usvajanje izmjena Zakona o VSTV-u BiH, Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH i Zakona o slobodnom pristupu informacijama u institucijama BiH – predstave kao dovoljni za pozitivno mišljenje i početak pregovora o članstvu, BiH je još vrlo daleko od takve odluke. Analiza “Transparency Internationala” u BiH pokazuje da je naša zemlja, u odnosu na 14 prioriteta EU, u brojnim segmentima čak nazadovala.

Usvajanje zakona

- Ne samo da ne postoji napredak u ispunjavanju uvjeta i približavanju EU već se BiH udaljava od EU. Za argumentaciju ove teze potrebno je vidjeti samo kakvu tragikomičnu despociju od RS pravi njen apsolutni vlasnik Milorad Dodik uvođenjem kriminalizacije klevete i zakona o stranim agentima. To, dakako, nema nikakve veze s EU, ali ima s njemu omiljenom Rusijom. Istina, on to i ne krije – navodi u nedavno objavljenom autorskom tekstu Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora TIBiH.