Politički analitičar iz Zagreba Denis Avdagić za "Avaz": Evropski vozovi će proći, a stanica u BiH ostati zatvorena?!

Politički analitičar iz Zagreba Denis Avdagić za „Avaz“ je komentirao prijedlog reforme EU koju su izradili eksperti francuske i njemačke vlade, a koji bi mogao zakomplicirati poziciju država koje se žele priključiti porodici evropskih država, među kojima je i naša zemlja.



- Što se tiče proširenja, ne možemo govoriti znači li to nešto za nove članice, jer nešto novo u tom smislu nije definirano. Međutim, odavno je bilo vrijeme da se ljudi koji na tome rade trgnu i shvate da njihova željeznička stanica može ostati zatvorena, a da će njihovi vozovi proći - kaže Avdagić.

Vizni režim

Ističe da Evropa želi integrirani zapadni Balkan, ali, ako domaći političari na tome ne rade ništa i odugovlače procese, strpljenje neće vječno trajati.

- Velika je dramatika prilagoditi se viznom režimu EU, riskirati da dobijete vizni režim za vlastite građane, samo zbog toga što vam je problem uvođenje viza prema Turskoj ili Rusiji. O kome, onda, vi brinete? Ne brinete o vlastitim građanima, nego o kome - pita Avdagić.

Dodaje da dio država EU, među kojima je i Hrvatska, koja to čini zbog susjedstva, dužine granice s BiH i Hrvata u BiH, utopljenika drži za ruke, ali ih nema puno.

- U nekom trenutku zapadna Evropa neće imati problem da kaže, ako neko nije spreman, neka ostane tamo gdje je. Puno je popusta napravljeno prema politici u BiH, kao ni prema jednoj drugoj zemlji. Sve vrijeme se rade popusti, uz sve probleme u kojima sudjeluje i zapadna zajednica, koja ima odgovornost zbog Dejtona, visokog predstavnika. Zato BiH ne da propušta voz već će se u jednom trenutku stanica zatvoriti - ističe Avdagić.

Pogrešan put

Pojašnjava da se radi o popustima i razumijevanju koje je evropska politika imala prema političarima u BiH, pa i Srbiji, a ne prema građanima, te da se sve više shvata da je to bio pogrešan put.

- Što to znači? Naći ćemo se uskoro pred pitanjem hoće li BiH uvesti vizni režim prema Rusiji, Turskoj i Kini. Ako neće, posljedica bi mogla biti uvođenje viza za građane BiH. Neka neko onda odgovara šta znači slobodno putovanje u Tursku, Rusiju i Kinu, a zabranu putovanja u EU. Mislim da bi to bilo otrežnjenje svima, a bojim se da ga je potrebno brzo napraviti - zaključuje Avdagić.

Milanović u UN-u

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u srijedu se obratio s govornice Opće skupštine UN-a, gdje je podržao evropsku perspektivu BiH, ali se ponovo založio za reformu Izbornog zakona u BiH. Avdagić ovakve poruke ne vidi kao iznenađenje.

- To je od prije poznata retorika Milanovića, ali koliko to kome nešto znači? Je li to znači nešto građanima BiH? Ili EU? Ne mislim da je to nešto spektakularno, kao što nije ni obraćanje Željka Komšića. Ako unatrag godinama pogledamo sve te govore u UN-u, jesu li oni nešto promijenili - komentira Avdagić.