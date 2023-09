FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

U našoj zemlji danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je moguća i grmljavina. Poslijepodne postepeni prestanak padavina na jugu i djelimično razvedravanje. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 14 stepeni.

U utorak postepeno razvedravanje

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša ili lokalno jači pljuskovi. Tokom poslijepodneva padavine slabe i prestaju. Na jugoistoku Hercegovene poslijepodne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 21 do 27 stepeni.

U utorak u Bosni i na sjeveru Hercegovine pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne. Na jugu Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Postepena stabilizacija, izraženije u drugom dijelu dana, povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Obzirom da će temperature zraka opasti, bit će osjetno svježije, stoga je neophodno biti oprezniji, naročito u jutarnjim satima. U nastavku dana ugodnije, sa blagim zatopljenjem. U Hercegovini i na jugozapadu, uz povremeno jaku buru, čemu bi osjetljive osobe trebale posvetiti pažnju, te po potrebi reducirati boravak na otvorenom.