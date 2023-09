HNP i HDZ 1990 potpisali koalicijski sporazum: HDZ BiH bi mogao ostati u opoziciji u Livanjskom kantonu

U prostorijama HDZ 1990 u Livnu potpisan koalicijski sporazum o formiranju Vlade u Livanjskom kantonu između HNP-a i HDZ-a 1990. Kako neslužbeno saznaju HZB Vijesti premijersko mjesto pripalo je HNP-u, dok je mjesto predsjednika Skupštine pripalo HDZ-u 1990, kojima je pripalo i Ministarstvo finansija, te Ministarstvo poljoprivrede, dok će HNP popuniti Ministarstvo nauka, obrazovanja, kulture i sporta i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Današnja sjednica skupštine pokazat će novu-staru većinu od 14 ruku i utrku za još tri ruke koje će se naći u vladajućoj većini.

Zanimljivo dogovor dolazi baš u trenutcima kad su HDZ BiH, HNL i SNSD već jednom nogom zakoračili u novu skupštinsku većinu, kako je najavio Dragan Konta, no izgleda da će opet ostati u opoziciji što će svakako biti težak udarac za ove stranke. Ako je vjerovati izvorima bliskim kantonalnom odboru HDZ-a BiH uskoro bi moglo doći do raspuštanja ove organizacije zbog svih dešavanja koja prate ovu stranku, od lošeg vođenja, unutrašnje podjele, do gubljenja zastupnika i osipanja članstva. Da je podjela na vrhuncu govori i podatak da je tek u drugom krugu glasovanja za predsjednika KO HDZ-a BiH izabran Dragan Konta, i to 17:15 pobjedivši Josipa Čelara, kandidata Borjane Krišto. Prvi krug glasanja završio je 16:16.

Ostaje za pratiti kako će se u ovoj novonastaloj situaciji ponašati HNL, odnosno grupacija zastupnika okupljenih oko dr. Perića.

Informacije s terena govore kako je SNSD spreman biti dio nove većine i tako dodatno otežati ionako složenu situaciju za HDZ BiH u Livanjskom kantonu, pišu HZB Vijesti.