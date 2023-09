Trenutno nema pretjeranog razloga za zabrinutošću da će dešavanja na sjeveru Kosova eskalirati

Trenutno nema nekog pretjeranog razloga za zabrinutošću da će dešavanja na sjeveru Kosova eskalirati na čitav Balkan, odnosno da će uticati na stanje prvenstveno u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori te Sandžaku u Srbiji, ocijenio je u razgovoru za Anadoliju Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije (CSS) BiH.

On je prokomentarisao aktuelna dešavanja na sjeveru Kosova gdje je kriza ponovno eskalirala i gdje su zabilježene ljudske žrtve.

- Svakako da situacija nije zadovoljavajuća. Posebno je taj epicentar krize koji se nalazi na Kosovu. Ono što vidimo jeste da posljednjih par proteklih godina nema nikakvog uspjeha na političkom dijalogu i to svakako ugrožava sigurnosnu situaciju. Mislim da još uvijek nema nekog pretjeranog razloga za zabrinutošću za eskalaciju na čitav Balkan. U ostalim zemljama još uvijek koliko-toliko političari održavaju dijalog, pokušavaju naći neke kompromise. Ali, svakako je to jedno ozbiljno upozorenje šta se dešava ako nemate uspjeha na političkom planu. Jer bez sigurnosti nema ni ekonomije i onda sve to izaziva jedan lančani slijed koji ide u negativnom pravcu. Vidjeli smo i Kosovo posljednjih godina kako eskaliraju polako ti incidenti i evo sada su doveli do tragičnih događaja sa smrtnim posljedicama - istakao je Hadžović.

Ozbiljno upozorenje

Direktor Centra za sigurnosne studije stava je da je arsenal oružja i oprema koji su pronađeni kod napadača na sjeveru Kosova ozbiljno upozorenje.

- Naravno da je to što smo vidjeli zabrinjavajuće. Vidjelo se da se radi o dobro organizovanoj grupi. Nije dakle, da kažemo, pojedinačni incident i pojedinačni slučaj gdje se neko odmetnuo. Vidimo da je sve bilo dosta planirano. Sada imamo izvještavanja veoma ambivalentna iz Beograda i iz Prištine tako da još uvijek ne možemo steći pravi utisak šta se desilo. Ali, ono što svakako upozorava Evropska unija, koja ima sigurno mnogo bolje podatke, oni su jasno i glasno ovaj incident proglasili terorističkim napadom. U Vašingtonu su bili malo blaži i okarakterisali ga kao nasilni napad. Ali, svakako je nešto zabrinjavajuće i veoma se čudim jutros da u takvim okolnostima Narodna skupština RS-a počinje minutom šutnje za Srbe, tako da je to vjerovatno malo kopija Beograda koji je proglasio sutra Dan žalosti u Srbiji, a povodom tragičnih događaja. Ali, oni u neku ruku i mogu smatrati ubijenog policajca albanske nacionalnosti svojim državljaninom u njihovom pristupu. Tako da je ovo malo baš poražavajuće što vidimo u Banja Luci jutros - naglašava Hadžović.

Epicentar žarišta Balkana

Ozbiljnim je ocijenio i navode o postojanjima paravojnih formacija na sjeveru Kosova pod nazivima "Civilna zaštita" i "Severna brigada", odnosno svakih oblika vaninstitucionalnog djelovanja.

- To se dešava kada država nema apsolutnu kontrolu na cjelokupnoj teritoriji. Taj dio Kosova nema potpuni protektorat i ne provodi se u pravom smislu ni kontrola vladavine prava usljed ograničenih djelovanja institucija, a samim tim imamo i prisustvo KFOR-a kao NATO snaga koje daju legitimitet jednom takvom stanju da država nema sve parametre i ne može voditi računa da pored oružanih struktura Kosova imamo i neke snage koje nisu pod kontrolom, niti su dio zvanične vlasti ni Srbije. Tako da ta zona zaista predstavlja opasnost. Ovo je najeklatantniji primjer da je to eskaliralo u ovakvoj mjeri. I što je najgore vidjet ćemo kako će se to razvijati. Mislim da ovo može biti opasno, ako ne dođe do snažne intervencije međunarodne zajednice, koja je već vidimo se aktivirala uz specijalnog predstavnika Miroslava Lajčaka i ostale na terenu da budu prisutni na tim područjima da se smiri situacija. To prvenstveno kako situacija ne bi otišla još dalje i kako ne bi postalo jedno krizno žarište na Balkanu koje na žalost u ovim okruženjima nestabilnosti u ostalim državama može takođe dovesti do nekih neželjenih situacija - kaže Hadžović.

Neriješeni odnos Beograda i Prištine, smatra, kao taoca drži cijeli region, odnosno ograničava napredak u Bosni i hercegovini, Crnoj Gori, Sandžaku, Vojvodini...

- Sve su to jasni pokazatelji da je Priština, odnosno Kosovo, zapravo odnos Prištine i Beograda najveće žarište na ovom području Balkana i onda političari u ovim zemljama iskorištavaju te situacije kako bi promovisali nekakve svoje parcijalne interese. Ne smijemo zanemariti da je Srbija u posljednjih deset godina znatno ojačala i politički i ekonomski. Samim tim jačanje svake države znači promociju svojih interesa prvo u svojoj okolini ukoliko vam to dozvoljavaju vaši kapaciteti. To nije samo u ovom dijelu regiona, nego svugdje gdje imate jačanje jedne zemlje. Ona odmah nastoji širiti svoj uticaj bilo politički, bilo ekonomski, vojni ili diplomatski na svoje okruženje, odnosno promovisati i prikupiti što više političkih poena za svoju vlast. Tako je i ovdje. Vidjeli smo u posljednjim godinama da je Srbija ojačala i Kosovo se nekako u posljednjem periodu nije snašlo, čak je i skrenulo pažnju međunarodne zajednice da je ono djelomično jedan od krivaca u nedostatku političkog dijaloga, tako da su sve ovo konsekvence koje su odraz neadekvatnog i neodgovornog političkog djelovanja - cijeni Hadžović.

Opasna djelovanja Dodika

Dao je i ocjenu da li najnovija dešavanja u Bosni i Hercegovini gdje su prisutni protesti, ograničavanje slobode kretanja zaprečavanjem puteva na takozvanoj entitetskoj liniji mogu izazvati ekscesne situacije, posebno u povratničkim sredinama.

- Mogu. Mislim da već izazivaju veliku zabrinutost kod svih građana Bosne i Hercegovine. Ignorisanje posljednjih deset godina i pomalo indolentnost Evropske unije i SAD-a na ovom dijelu Evrope dovelo je do toga da su se granice tolerantnosti sve više povećavale. Ono što se izgovara sada nije se moglo ni zamisliti prije desetak godina tako da i ovi sporadični incidenti, sporadične akcije predstavljaju jedan cilj postojeće garniture u Banja Luci, odnosno političke elite oko Dodika da državu prikažu što više nefunkcionalnom, da ne može biti efikasna, da ne može biti dio EU i dio NATO-a. Tako da su ovo sve pojedine kockice koje idu ka tom cilju. Vidimo da jasno i otvoreno prijeti da je naredno dešavanje pokušaj nekog otcjepljenja ili nekakve autonomije u okviru BiH, a veoma vješto se koriste resursi jedne Srbije koja je ojačala i koja se prilično mudro postavlja u ovom svemu. Još uvijek političari brane teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine u javnim istupima, ali i ne oponiraju stavovima Dodika i njegovim izjavama gdje on direktno prijeti suverenitetu i budućnosti Bosne i Hercegovine - stava je Hadžović.

Govorio je i o tome da li u Bosni i Hercegovini, gdje građani sve češće govore o nekom novom ratu, ekscesi mogu prerasti u sukobe na širem prostoru zemlje.

- Sada je najveća odgovornost na političarima. Vidjeli smo šta se događa kada nema političkog napretka države. Tako da je u postojećoj garnituri političara najveća odgovornost da nastave da Bosnu i Hercegovinu u interesu građana vode ka putu mira i prosperiteta, odnosno ispunjavanja uslova za Evropsku uniju i integrisanja. Samim tim to će dovesti i do smanjenja tenzija. a, u slučaju prekida dijaloga i u slučaju blokade institucija i svih negativnih dešavanja mislim da se vrlo lako može preliti i na sigurnost građana. Pojedinačne elemente vidimo u odnosu na manjinsku populaciju i u RS-u, ali i u FBiH. Tako da su sve to pokazatelji da ne idemo u dobrom pravcu. Ali, samo insistiranjem i upornim političkim dijalogom koji će omogućiti bolja ekonomija i bolja sigurnost, bolji napredak Bosne i Hercegovine, će se spriječiti nekakvi negativni scenariji slični ovima koji se sada dešavaju na sjeveru Kosova - cijeni Hadžović.