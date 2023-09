Dan visokih zvanica na vježbi "Dinamičan odgovor" na Manjači

Jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) iz sastava 6. pješadijske brigade i 5. pješadijske brigade, podržane elementima jedinica borbene podrške OSBiH, od 23. do 29. septembra na glavnom poligonu OSBiH za obuku Manjača realiziraju vježbu "Dinamičan odgovor 23-6/5" u kojoj će biti realizirano ocjenjivanje učesnika vježbe od certificiranih ocjenjivača prema NATO OCC E&F konceptu.



U cilju prezentacije operativnih sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na glavnom poligonu OSBiH za obuku na Manjači danas, sa početkom od 12.00 sati, bit će organiziran Dan za posjetioce (DV Day), na kojem se očekuje prisustvo visokih domaćih i međunarodnih zvaničnika.

Prema protokolu prijem posjetioca i predstavnika medija i odlazak na Glavni poligon za obuku planiran je od 12.00 do 12.45 sati. Od 13.00 do 13.30 planirana je prezentacija i praćenje vježbe, dok su izjave za medije zakazane od 13.30 do 13.45 sati.