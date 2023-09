Profesor Esad Bajtal za "Avaz": Onaj ko bježi od vlastite provjere pogazio je demokratiju

Prije nekoliko dana Mehmedović je saopćio da je njegovu kandidaturu podržalo 16, od potrebnih 15 odbora stranke, dok su tri bile zajedničke i odnosile su se i na njega, i na Izetbegovića.

- To nije ni prva, ni jedina partija, i preostale dvije, koje su trenutno u vlasti, na isti način svojim vođama osiguravaju opstanak tamo gdje ih narod već odavno neće. Različite mehanizme su koristili i ovi u Mostaru, i ovi u Banja Luci, neću da im govorim imena jer narod zna. To se sad ponavlja i u ovom slučaju. To je strah vođa da izađu na ispit, na provjeru, jer demokratija je sistem stalne provjere. Na taj način oni moraju saznati da li su radili dobro i da li ih narod i dalje hoće. To je suština demokratije. Onaj ko bježi od vlastite provjere on je samim tim pogazio demokratiju, pogazio je ono iza čega se krije godinama – ističe profesor Esad Bajtal.