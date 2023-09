Pet godina zatvora zbog primanja mita za zaposlenje u Graničnoj policiji

Sud Bosne i Hercegovine osudio je Rejhana Rakovića, policijskog službenika Granične policije, na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, te primanja dara i drugih oblika koristi, dok je Kenit Čakić osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu od godinu dana za ista djela te davanja dara i drugih oblika koristi.

Državni sud je presudu donio nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje koje su Raković i Čakić sa svojim braniocima sklopili s Tužilaštvom BiH.

Novčana kazna

Sutkinja Sena Uzunović je tokom izricanja presude navela da se osuđenima u kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to Rakoviću od septembra 2021. do februara 2022., a Čakiću od septembra 2021. do marta 2022. Čakić je i novčano kažnjen sa hiljadu konvertibilnih maraka.

Rakoviću je izrečena i mjera sigurnosti “zabrana vršenja djelatnosti” u trajanju od pet godina, u koju se ne ubraja vrijeme provedeno u zatvoru.

Kako je kazala sutkinja Uzunović, od njega se trajno oduzima telefon, nekoliko predmeta te imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela, dok se presudom nalaže vraćanje mobilnog telefona. Od osuđenog Čekića se presudom oduzimaju tri mobilna telefona.

Pribavljanje imovinske koristi

Raković je osuđen jer je u svojstvu službenog lica, kao predsjednik Komisije za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije BiH sa činom “samostalni inspektor“ – nakon što je Komisija za izbor kandidata raspisala Javni oglas, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, svjesno i htijući udružio grupu ljudi radi izvršenja krivičnih djela.

Čakić, s kojim je Raković bio u prijateljskim odnosima, svjesno i htijući je postao pripadnik grupe.

Grupi se pridružio i Armin Otuzbir koji je ranije osuđen uslovno na godinu dana zatvora po sporazumu, a zbog udruživanja u grupu zbog primanja dara. Po sporazumu je osuđen i Ensar Salčinović na godinu zatvora.

Prije toga su po sporazumu o priznanju krivnje na uslovne kazne osuđeni Mirza Ramljak – zbog davanja dara i drugih oblika koristi i Ivica Sabljo – zbog zloupotrebe položaja, koji je i novčano kažnjen sa 6.000 maraka.