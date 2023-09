Enver Bijedić, osnivač SDBiH, napušta stranku

Donedavni predsjednik Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH) Enver Bijedić najavio je napuštanje ove stranke razočaran dešavanjima na Kongresu SD-a koji, kako kaže, nije bio organizovan u skladu sa Statutom. Bijedić ostavlja otvorenom i mogućnost povratka u nekadašnju stranku (SDP).

"Ne zna se ni ko je došao ni ko je prisustvovao"

Bijedić navodi da oni koji su organizovali Kongres nisu ispoštovali osnovne odredbe Statuta, a to je da delegati koji trebaju doći na Kongres nisu potvrđeni.

- Ne zna se ni ko je došao ni ko je prisustvovao, 180 je članova Kongresa, navodno je bilo 100, jedva kvorum. Ali, opet, ne zna se ko je od tih stotinu bio, imena stoje, ali je li to taj čovjek? Pravnici koji su radili na izradi Statuta kažu da to nije u skladu. Postoje neke stvari da se najmanje 15 dana prije Kongresa prijave kandidature, a to nije bilo urađeno. Nisam ni bio kandidat. Da se deset dana prije Kongresa podijele materijali gdje bi se moglo amandmanski učestvovati na izmjenama Statuta, ni to nije ispoštovano – kaže Bijedić.

Dodaje kako uopće nije bio pozvan na Kongres stranke čiji je osnivač i predsjednik.



Cirkularni mejl

- Išao je neki cirkularni mejl, pa valjda sam ja neki kao osnivač i predsjednik i čovjek koji je najviše izgubio formiranjem Socijaldemokrata zaslužio bar da me neko pozove. Ta grupa koja je to organizovala, predvođena bivšim generalnim sekretarom Huseinom Tokićem koji je sada aklamacijom izabran za novog predsjednika, gradonačelnikom Lukavca Edinom Delićem kojem je ovo deveta po redu stranka, udružili su se da mene ponize. Iako sam na Glavnom odboru javno rekao da neću biti kandidat, ali sam rekao da se organizuje Kongres u skladu sa Statutom, neka bude otvoreno za kandidaturu bilo koga, a ovako je kandidatura eliminisana. Javno sam naglasio da neću biti kandidat za predsjednika u drugom mandatu jer suviše sam skupo platio tu avanturu. Kada su me molili, kada smo osnivani, sa najviših pozicija SDP-a prihvatio sam da ih povedem i jako sam skupo platio to sa dvije optužnice, jednu sam oslobođen, a druga je u toku. I ovako mi se vraća. To puno više govori o ljudima koji su to uradili – rekao je Bijedić.

"Čemu njihova žurba"

Podnio je i tužbu zbog cijele procedure.

- Postavlja se pitanje čemu njihova žurba, iz razloga jer na sve načine se pokušava srušiti vlast u Tuzlanskom kantonu i napraviti nova većina. U tom slučaju koaliciju o novoj većini potpisuje predsjednik i onda da se ja eliminišem da ja ne potpisujem. Jako nekorektno. Napustit ću SD u narednih nekoliko dana, u prvi mah razmišljam da se ne bavim više politikom. Dosta je bilo niskih udaraca, dosta je bilo namještaljki i moniranih procesa – zaključio je Bijedić.