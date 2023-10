Profesor Enver Kazaz za "Avaz": Svojom pasivnošću EU ovaj prostor prepušta Putinu

Dok se razmjenjuju optužbe, oplakuju žrtve, a istraga nakon terorističkog napada na Kosovu nastavlja, pitanje koje visi u zraku je hoće li ovakvi incidenti postati češći u regionu, kojem dijalog nikad nije bio jača strana.

Profesor Filozofskog fakulteta UNSA-e i politički analitičar Enver Kazaz smatra da je riječ o izoliranom incidentu.

Zajedničko rješenje

- Mora se doći do zajedničkog rješenja, jer je očito da Srbi sa sjevera Kosova više nisu pod Vučićevom kontrolom. To, nažalost, nije dobra vijest, jer je moguće da se pojavi čitav niz samovoljnih terorističkih akata kakvom smo svjedočili nedavno - kaže Kazaz.

Komentirajući domaću političku scenu, Kazaz ističe da pregovori unutar koalicije na državnom nivou ulaze u krizu jer oko važnih pitanja u prvi plan izbijaju nepremostive razlike.

- To su Izborni zakon i Ustavni sud BiH, na jednoj strani, te pitanje državne imovine, koja će doći na red nakon što OHR saopći prijedlog o načinu njenog korištenja. Za sada trojka politikom kompromisa pokušava doći do rješenja, ali dva partnera zatežu, posebno Dodik. On predlaže čak deklaraciju o suverenosti, u kojoj bi protjerao sve strance iz BiH i preko leđa BiH otvara „rat“ sa SAD. Dodik je remetilački faktor za bilo kakav napredak - smatra Kazaz.

Glavna prepreka

Dodika vidi kao glavnu prepreku u pregovorima, ali i kada je riječ o napretku BiH na putu ka EU. Kazaz tvrdi da Dodik, nakon što je na međunarodnom planu izolirao RS, to sada pokušava uraditi i s cijelom državom, u namjeri da otvori prostor za značajniji utjecaj Rusije na stanje u BiH.

- Ulazimo u krizu koja će potrajati možda i duži period. Važno bi bilo da trojka imenuje krivca za tu krizu. Početak pregovora s EU bi bio odličan impuls za rješavanje krize, jer bi donio BiH i ogromna finansijska sredstva, ali ne treba se zavaravati. Dodik je političar koji mora ostvarivati Putinove interese.

On pokušava stvoriti nestabilnost na Balkanu da bi Putinu olakšao vođenje rata u Ukrajini. To je smiješna politika, pogubna po samu RS. Ne vjerujem u brzo rješenje, čak ni u situaciji da se otvore pregovori, ali EU mora znati da svakim popuštanjem Dodiku i svojom pasivnošću u BiH ovaj prostor prepušta Putinu i omogućuje mu proizvodnju krize na Balkanu - kaže prof. Enver Kazaz.