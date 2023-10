Puljić: Rečeno mi je da selo Ravno bilo ustaško mjesto u Drugom svjetskom ratu

Prije 32 godine započeo je napad JNA na selo Ravno koje je potpuno uništeno u agresiji koja se vodila u smjeru Dubrovnika.

Tih dana prisjetio se i čuvenik bh. novinar Ivica Puljić, dugogodišnji dopisnik Al Jazeere iz Vašingtona.



- Na današnji dan '91 JNA i četničke snage su razrušile selo Ravno u općini Trebinje. Dan kasnije sam na TVSA radio Dnevnik i uspio sam doći do kasete s prvim video snimcima. To sam emitirao, a sutradan je kolegij ocijenio da je to bilo ratno huškanje.



Rečeno je da je Ravno bilo ustaško mjesto u Drugom svjetskom ratu, a mene su kritizirali da samo doprinosim jačanju napetosti uz pitanje otkud meni ta kaseta? Kasetu mi je poslao kolega Omer Vatrić po taksisti kojeg sam ja platio kada je iz Mostara došao do TV Sarajeva - napisao je Puljić na Twitteru.