Puljić: Komšić je nazvao Hrvatsku i Srbiju agresorom koji dijele BiH

U Dnevnik Nove TV uživo iz Njujorka javio se Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere koji prati šta se dešava na Generalnoj skupštini UN-a.

Na Generalnoj skupštini UN-a je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je posljednjih dana u Kanadi i SAD obilazio hrvatske iseljenike. Ivica Puljić komentirao je njegove poruke.

Drugačije poruke Milanovića

- Njegove poruke su drugačije nego od hrvatskih predsjednika koje sam pratio prethodnih godina - rekao je Puljić i dodao kako Zoran Milanović nije iseljenicima govorio samo da dođu i ulažu novac, već im rekao i kako dosadašnje investicije nisu dobro iskorištene i time optužio one koji su u Hrvatskoj ulazili u poslove s hrvatskim iseljenicima iz Amerike i Kanade.

- Rekao je: "Vi činite kako hoćete, mi ne trebamo vaš novac, ali trebamo vas. Budite ti koji ćete prenositi dobar glas o Hrvatskoj tamo gdje živite". Jedan neobičan pristup, ali ipak je to Zoran Milanović. Imam dojam da je ovo više koristio kao predizbornu kampanju nego što se bavio nekom drugom vrstom politike - kazao je Puljić.

"Komšić oštro napao Hrvatsku i Srbiju"

Govor je održao i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić. Žestoko je napao Hrvatsku i Srbiju.

- To je nešto što jedva može stati u jednu priču. Željko Komšić je vrlo oštro napao susjedne države, dakle Hrvatsku i Srbiju, ali nije spominjao imenima Hrvatsku i Srbiju nego je govorio o dvije susjedne zemlje što je znak da je to bio govor za domaću upotrebu, a ne za svjetsku javnost gdje se obratio. On je nakon ovog govora sigurno izgubio dosta prijatelja - kazao je Puljić i dodao:

- Komšić je jednostavno nazvao Hrvatsku i Srbiju agresorom koji dijele Bosnu i Hercegovinu. Međunarodnu zajednicu je osudio. Osudio je i OHR i visokog međunarodnog predstavnika. Nema koga nije dodirnuo u tim svojim osudama.