Magazinović: Za ubistvo žene kriv je ubica, ali odgovornost što nije spriječeno snose mnogi

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Saša Magazinović obratio se u Parlamentu Kraljevine Maroko na otvaranju međunarodnog skupa posvećenog borbi protiv nasilja nad ženama koji se, u organizaciji Vijeća Evrope i Kraljevine Maroko, održava u Rabatu.

U svom izlaganju Magazinović je podsjetio da prema podacima UN Women u 2021. godini 45.000 žena i djevojaka širom svijeta su ubili njihovi partneri ili članovi porodice, te da se procjenjuje da je 736 miliona žena, što znači gotovo svaka treća, bilo izloženo fizičkom ili seksualnom nasilju bar jednom u životu. Naglasio je da većina država na svijetu ima zakone o nasilju u porodici i/ili seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu, ali da čak i kad zakoni postoje to ne znači da su uvijek u skladu sa međunarodnim standardima i da se poštuju i provode.

Zavisnost od politike i političara

Magazinović je istakao da razumije globalnu politiku i velike, globalne probleme, ali da od podatka da svakih sat vremena pet žena bude ubijeno nema većeg alarma i pozvao na globalnu akciju da se to zaustavi. Dodao je da eksperti imaju odgovor na pitanje kako to uraditi, ali da svi znaju da od politike i političara zavisi da li će to biti urađeno, da li će biti usvojen kvalitetan zakon, da li će se odvojiti novac za prevenciju i edukaciju, da li će pravosuđe i policija raditi svoj dio posla.

- Kada se desi ubistvo žene krivac za zločin je isključivo ubica. Odgovornost za to što zločin nije bio spriječen u velikom broju slučajeva snose različiti društveni akteri. Zar nije bolje da ulažemo novac i radimo na prevenciji umjesto da se suočavamo sa posljedicama. Dolazim iz države gdje problem nasilja nad ženama postane tema kada se desi ubistvo. Tada se počne govoriti o infrastrukturi za pružanje zaštite ženama koje proživljavaju nasilje. Vrlo brzo ove teme padnu u drugi plan. Do narednog ubistva. To je tako pogrešno i neodgovorno. Moć političara je da, pored ostaloga, dobrim i odgovornim radom spašavaju ljudske živote. Moć institucija i političara je da nasilje označe kao neprihvatljivo ili da svojim lošim djelovanjem šalju poruku da je to prihvatljivo - poručio je Magazinović okupljenima na ovom skupu o nasilju nad ženama koji se dešava u okviru EU programa jačanja parlamenta u konsolidaciji demokratije u Maroku.

Priznanje za rad

Poziv Magazinoviću da u ime Vijeća Evrope govori u Parlamentu Kraljevine Maroko na otvaranju ovog događaja svojevrsno je priznanje za dugogodišnji rad u PSVE i njenim tijelima, ali i potvrda prepoznavanja njegovog angažmana u Bosni i Hercegovini na pitanju borbe protiv nasilja nad ženama i implementaciji Istambulske konvencije čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina. Magazinović je član međunarodne parlamentarne mreže "Žene slobodne od nasilja", saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.