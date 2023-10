Kapo: Ukova ostavka može najbrže dovesti do nove Vlade KS-a

Rekonstrukcija Vlade Kantona Sarajevo već neko vrijeme u najavi, na stolu nekoliko mogućnosti. Cijeli proces se odužio. Da bi ministri Bečarević i Dedović iz SBiH bili smijenjeni, premijer Uk bi trebao iznijeti argumente da su radili nezakonito ili neustavno. Do sada se to nije dogodilo.

Druga opcija je da ministri sami podnesu ostavke, što se očigledno neće dogoditi. Treća, da premijer podnese ostavku i na taj način smijeni kompletnu Vladu KS, je najizglednija. U tom slučaju, Skupština imenuje nove, odnosno nove-stare ministre.

Ovim povodom gosti Rezimea bili su Belma Kapo, zastupnica SDP-a, i Faruk Kapidžić, zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo.

Rekonstrukcija ili pad

Na pitanje hoće li premijer Uk do petka podnijeti ostavku, Kapo kaže: „U planu je rekonstrukcija Vlade KS, s obzirom na to da sada imamo novu parlamentarnu većinu. Koja će to biti od tri opcije - bit će sigurno zakonita, a nastojat ćemo da bude najbrža opcija. Koja će tačno biti od te tri opcije ne mogu potvrditi, jer nisam dio pregovaračkog tima. Ono što meni najizglednije djeluje da će biti treća opcija, koja zasigurno može najbrže dovesti do nove Vlade“.

Kapidžić ističe da ako Uk podnese ostavku, to onda nije rekonstrukcija Vlade, već pad Vlade.

- Vlada se faktički obara. Kad premijer podnese ostavku, svi ministri padaju - rekao je.

Razgovori su u završnoj fazi, navodi Kapo, dodavši da ono što je sigurno je da će ministri iz SBiH biti mijenjani.

- Sve je manje-više dogovoreno, radi se samo o tehničkoj proceduri da se vidi koja je opcija zakonita, a najbrža.

Kapidžić naglašava kako nije zadovoljan radom Vlade.

- Najbolja je pozicija biti u opoziciji, ali kada je dobra Vlada, onda vas ne boli glava. Ovo je poprilična katastrofa. To je po meni, još od prve Fortine vlade, skup diletanata.

Prezadovoljna radom

S druge strane, Kapo ističe da je prezadovoljna radom Vlade.

- Sada konačno imamo rješavanje saobraćaja u KS. Danas je krenuo historijski projekat pruge za Hrasnicu. Sarajevo je postalo lider u porodiljskim naknadama. Sa Skupštinom KS nisam zadovoljna, očekivala sam puno više rada. Puno više usvajanja zakona, ali i to se popravlja. Nadam se da ćemo Skupštinu dovesti do optimalnijeg rada - kazala je Kapo.

- Kažu da se bavimo populizmom jer smo pokušali da urazumimo ljude da ne usvoje kriminalni zakon o javno-privatnom partnerstvu. To je legalizacija korupcije. Da se dođe do zemljišta, resursa, prostora, do bilo kakve vrijednosti koje posjeduje Kanton. U Skupštini su ljudi koji ne smiju povući nijedan potez. Nisu smjeli staviti negativan glas. Irfanu Čengiću odgovara taj zakon jer planira biti načelnik Općine Stari Grad, ali sad na legalan način da može raditi one stvari što bivši nije radio - dalje navodi Kapidžić.

- Zakon koji smo jučer donijeli je nov zakon. Vjerujem da će omogućiti investicije, poboljšati živote građane. Komunalno preduzeće je samo mali segment gdje bi se kroz ovaj zakon mogli riješiti brojni problemi građana. Šta god mi predložimo, opoziciji je ista priča - kategorična je Kapo.

Kada je riječ o tome ko će biti novi načelnik Općine Stari Grad, Kapidžić je uvjeren u pobjedu Dženana Selimbegovića.

Pošten čovjek

- Pošten čovjek, koji nema kriminalno djelo. Ako je doživio 50 godina kao pošten, on više ne može biti nepošten. Ja sam tražio da bude takav čovjek. Pobijedit će bez problema jer su građani zabrinuti šta SDP radi na višim nivoima, federalnom i državnom, gdje je ozbiljan problem pozicija koje ne smiju da daju – a oni su dali.

Čengić je pošten čovjek, smatra Kapo, mlad, energičan i donijet će novu energiju.

- On je odličan kandidat. Vjerujem da će pobijediti i jako dobro voditi Općinu. Ima odlično iskustvo - navela je.

Upitan o vladajućoj koaliciji na državnom nivou, Kapidžić kaže kako 'mi šest mjeseci živimo brutalnu izdaju od strane tri stranke – NiP, Naša stranka i SDP.'

- Pristali su da budu nametnuti, nisu imali razloga. Imenovali su jedno Ramu Isaka za ministra policije, i sad ga trpe. Napravili su degradaciju društva, jer su 20 godina pričali da se ne smiju primati takvi kadrovi, da se ne smije ići s Dodikom. Sve su to pogazili, da bi tri predsjednika – Nikšić, Konaković i Forto sjeli u fotelje. Samo je pitanje koliko će njih trpjeti Dodik. On već pravi blokadu jer kontroliše i carinu, i sigurnost, sad će i transport, energetski sektor. Meni to govori da ja ništa ne treba da radim sa te tri stranke - kategoričan je.

- Ako iko nema pravo da priča o diplomama to je SDA. Ako je iko izdao ovu državu, izdala je ta vladavina. Dodik nije došao u Federaciju i KS da rasproda fabrike - zaključila je Kapo.