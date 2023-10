Đajić: "Neće Dodik braniti ovakvog “buzdovana” kao što je Draško Stanivuković"

Vlado Đajić iz Gradskog odbora banjalučkog SNSD-a danas prikuplja potpise građana za opoziv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Đajić, koji je također potpisao peticiju za opoziv gradonačelnika Draška Stanivukovića, rekao je da se narod odazvao i želi da potvrdi da nije zadovoljan sadašnjim stanjem u Banjaluci i Draškom Stanivukovićem.

- To žele danas staviti na papir i reći da žele opoziv. SNSD nikad jači. Rastemo, sve smo bolji na državnom i republičkom nivou. Predsjednik Dodik nikad jači, narod nikada jedinstveniji u želji da se smijeni Draška Stanivukovića i da tamo dođe neko školovan i obrazovan, a ne raditi samovolju i praviti zgrade gdje žele, bazene, kružne tokove. Nema vrtića, niti škole. Ovo danas je dokaz masovnosti i svjesnosti građana - rekao je Đajić.



Sastanak rukovodstva stranke

Ideja o opozivu gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića već duže postoji u Gradskom odboru SNSD priznao je predsjednik te stranke Milorad Dodik. On je istakao da je jutros zatražio sastanak rukovodstva stranke sa rukovodstvom Gradskog odbora.

- Ići sad u referendum opoziv je veoma opasna politička stvar. To smo gledali i popustili našim ljudima u Bijeljini i kada nije prošao referendum mi smo samo ojačali protivničku stranu - rekao je Dodik.

Đajić je komentirao ovu izjavu.

Dodik ne želi da ga brani

- Predsjednik Dodik je upravu i opoziv je ozbiljna stvar. Ovo nije samo opoziv, već skupljanje potpisa i to je korak prije opoziva. Mi smo ozbiljna organizacija i tako radimo. Prikupljamo potpise i imaćemo sastanak Gradski obor SNSD-a sa Glavnim odborom. Neće Dodik braniti ovakvog “buzdovana” kao što je Draško Stanivuković. Čekamo kako će se narod izjasniti i onda donositi odluke. Dodik je dobro rekao i odluka nije još donesena o opozivu i to će donijeti organi partije i do tada čekam odluku građana. Predsjednik Dodik isto misli kao i mi i da svaki opoziv nije dobar kada je RS ugrožena, ali imamo odgovornost prema djeci i građanima za bolji život u Gradu Banja Luka - rekao je Đajić.

Na pitanje da li će Dodik danas potpisati peticiju, Đajić je rako kako je “on prijavljen u Laktašima”.